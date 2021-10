Svenska talangerna tar plats – går mot sina NHL-debuter

Under gårdagskvällen kom beskedet att Alexander Holtz gallrats bort i sista stund från New Jersey Devils premiärtrupp.

Kort därpå meddelade Detroit Red Wings att den svenske stortalangen Lucas Raymond var en av forwardsspelarna som tagit en tröja till NHL-premiären mot Tampa Bay Lightning

Under sena gårdagskvällen och natten trillade fler glada svenskbesked in från olika håll. Efter en imponerande uppvisning på försäsongen, där Nils Lundkvist prisades med Lars-Erik Sjöberg Award, tog Piteåsonen en av backplatserna i New York Rangers premiärlag till matchen mot Washington.

BÄCK MED I LAGET

I San Jose lyckades både Jonathan Dahlén och William Eklund att knipa en tröja till det premiärlag som ställs mot Winnipeg Jets till helgen efter att båda stått för poängstarka försäsonger för Kalifornien-laget.



Den kanske mest skrällartade platsen tog emellertid den förre Färjestadsspelaren Oskar Bäck, då han efter en imponerande försäsong med Dallas Stars var en av de 14 forwardsspelarna som blev kvar efter att Stars lagledning gjort den sista gallringen.

Den 21-årige värmlänningen har blott två SHL-säsonger med Färjestad i ryggen och stod den gångna säsongen för 14 poäng på 52 matcher, där han i snitt spelade 13 minuter och 44 sekunder per match.

Jacob Peterson, som fick beröm för sina insatser under försäsongen, klarade emellertid inte sista gallringen och kommer att få inleda säsongen i farmarlaget Texas Stars.

TV: Sharks-kaptenens klassagerande fångas upp