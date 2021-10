"Bäckis" missar minst tio matcher – placeras på långtidsskadelistan

Det var i försäsongens sista match, i fredags, som Alexander Ovetjkin åkte på en underkroppsskada.

Washington Capitals huvudtränare, Peter Laviolette, har ännu förhoppningar på ett snabbt återhämtande. Allt avgörs under tisdagens träning, då Laviolette får svar på ifall stjärnan kan delta i premiären eller inte.

Nicklas Bäckström missar däremot definitivt matchen. Han har under en lång tid haft problem med sin höft och enligt The Athletics reporter Tarik El-Bashir håller skadan honom ur spel en bra tid framöver.

The #Caps have placed Nicklas Backstrom on Long Term Injury, meaning the center must miss at least 10 games and 24 days. The 33-year-old has been dealing with a lingering hip injury since last season.