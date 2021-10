Missade hela säsongen i fjol – svensken utses till assisterande kapten

Columbus Blue Jackets kapten, Nick Foligno, kom att lämna klubben under förra säsongen. Nu har laget utsett Boone Jenner till ny lagkapten utöver det kommer svensken Gustav Nyquist vara en av tre assisterande kaptener nästa säsong.

Efter det har Columbus inte valt en ny kapten förrän nu. Boone Jenner som har varit assisterande kapten i sex år, kommer nu att axla Folignos tidigare ansvar.

Detta meddelar klubben på sin Twitter och i samband med presentationen av den nya kaptenen kunde klubben även meddela att svensken, Gustav Nyquist, kommer spela med ett "A" på bröstet den här säsongen.

say it with us, folks: CAPTAIN BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONE



