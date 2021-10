Tre nya poäng för svensken – utmanar poängtoppen

Igår ställdes Sparta Prag mot Karlovy Vary i tjeckiska Extraliga. Redan i den tionde minuten presenterade sig Erik Thorell i matchstatistiken med dagens första assist. Framspelningen gav Spartas andra mål för matchen.

Matchens andra och tredje assist kom i andra perioden. Efter elva matcher har han nu gjort totalt 15 poäng och fem mål, vilket är poängbäst i Sparta Prag.

Thorell är en poäng bakom delade poängligaledaren Martin Ruzicka och Lukas Pech.

Med det är han ligans tredje mest effektiva poängproducent (1.36 poäng per match), och klubbens just nu bästa poänggörare per match genom tiderna, enligt Elite Prospects.

Thorell är därmed på god väg att slå det svenska poängrekordet för en säsong i den tjeckiska ligan, som för tillfället innehas av Johan Harju som gjorde 17 poäng säsongen 2019/20.

