Nils Lundkvist prisas efter sin fina försäsong

I dag ska NHL-lagen sätta sina slutgiltiga trupper inför premiären senare den här veckan.

Nils Lundkvist är fortfarande kvar i New York Rangers trupp men det är fortsatt oklart ifall han kommer överleva den sista gallringen under måndagen.

Men den unge svensken har imponerat stort i "The Big Apple" och har tidigare hyllats av nye coachen Gerard Gallant.

– Lundkvist? Solid. Flyttade pucken väldigt bra. Jag tror han har ett stort självförtroende och i dag tycker jag att han spelade väldigt bra, sade Gallant på en presskonferens efter en match förra veckan.



Nils Lundkvist framfart i Rangers gör nu även att får ta emot pris för sina insatser. Under måndagen meddelade nämligen klubben att 21-åringen får ta emot Lars-Erik Sjöberg Award som lagets bäste rookie under försäsongen.

OFFICIAL: #NYR defenseman Nils Lundkvist has been named this year’s winner of the Lars-Erik Sjoberg Award, which is given annually to the top Rangers rookie in Training Camp as selected by the media. pic.twitter.com/bNl5GfuTm8