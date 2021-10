Beskedet: Lucas Raymond tar plats i Detroit Red Wings

Tidigare under måndagen meddelade New Jersey Devils att Alexander Holtz inte tar plats i NHL utan i stället får inleda säsongen i farmarligan.

Den andra stora svenska talangen från NHL-draften 2020 går dock ett annat öde till mötes.

Sent under måndagskvällen stod det nämligen klart att Lucas Raymond har lyckats spela sig till en plats i Detroit Red Wings efter att ha imponerat stort under försäsongen.

I stället väljer Detroit Red Wings att skicka ner Joe Veleno till AHL samt att släppa Bobby Ryan från sitt tryout-konrakt för att se till att Raymond tar plats i truppen.

– Ibland framställdes det som att det var två killar som slogs om ett jobb och så var det inte riktigt. Men hur Lucas har spelet har spelat in i vårt val helt klart. Spelar man bra så hittar oftast sätt att ta sig in i laget, säger coachen Jeff Blashill.



"Right away, knew he was a special player."



After impressing in training camp, preseason, Lucas Raymond makes 23-man cut:https://t.co/3VnNDv8Fww pic.twitter.com/m4vqbey1o4 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) October 11, 2021

HYLLAS AV STJÄRNAN

Samtidigt hyllas Raymond av lagets stjärna och lagkapten Dylan Larkin.



– Man märkte direkt vilken speciell spelare han är. Han ser spelet, har fantastiska händer och är bra på rören. Man tänkte alltid på honom som en bra spelare men när man såg honom på isen så förstod man verkligen. Han tänker på en helt annan nivå, säger Larkin.

På måndagens träning parades Lucas Raymond ihop med Dylan Larkin och Tyler Bertuzzi i Detroits förstakedja och ser därmed ut att få en drömchans för att börja sin NHL-karriär.

Lucas Raymond spelade sex försäsongsmatcher med Red Wings, bortsett från under rookielägret, och stod då för två mål och fyra assist. Bland annat sköt han ett läckert mål där han pricksköt in pucken bakom självaste Marc-André Fleury, som vann Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt i fjol.

Förutom Raymond tar även svenske backen Gustav Lindström samt Rögles tidigare succéback Moritz Seider en plats i truppen inför premiären nästa vecka.

