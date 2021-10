Mästartränaren får nytt monsterkontrakt

Jon Cooper, 54,

54-årige tränaren har styrt laget från tränarbänken sedan 2012/13, då han anställdes från AHL-laget Syracuse Chrunch mitt i säsongen.

Det har varit en framgångsrik era för erfarne Jon Cooper. Framförallt senast två säsongerna, då han fört laget till två raka Stanley Cup-titlar. Utöver det Tampa assisterat han det nordamerikanska VM-laget 2017, innan han blev Kanadas huvudtränare i VM året därpå. Han kommer styra det kanadensiska OS-laget i Peking i början av 2022.

Det är svårt att missa tillfredställelsen hos lagets general manager Julien BriseBois när kontraktet offentliggjordes på nhl.com.

– Otvivelaktigt är Cooper den bästa personen för jobbet, Han är en fantastisk ledare, talesperson och ambassadör för vår organisation. Vi är lyckliga att ha honom som vår huvudtränare och jag ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete.

Jon Cooper själv skräder inte lyckan efter beskedet.

– Det har varit en enorm ära att vara huvudtränare för Tampa Bay Lightning de senaste åtta-plus säsongerna och jag ser fram emot att bygga vidare på det som vi har här, säger Cooper och fortsätter:



– Min familj och jag älskar organisationen och att vara en del av Tampa Bay gemenskapen, det är vårt hem. Jag vill skicka ett hjärtligt tack till Mr. [Jeff] Vinik, Julien [BriseBois], Steve Griggs, resten av ledarstaben och alla spelarna som har gjort det här till ett av de bästa jobben i NHL.



Cooper skrev på för Tampa 2013, den 25:e mars. Första matchen spelades fyra dagar senare mot New Jersey Devils i Amelie arena. Den matchen vann Tampa Bay med 5-4 på straffläggning.

För Tampa är han nu den högsta poängplockaren i snitt (.647 poängprocent) någonsin. Han ligger även tätt efter Scotty Bowman, 88, som den tränaren med högst antal poäng per match (.657 poäng på 2.141 matcher) för tränare med minst 500 matcher.

Kontraktet gör att Jon Cooper blir en av ligans bäst betalda tränare. Avtalet ska enligt uppgifter närma sig Florida Panthers Joel Quennevilles lön på drygt 5.5 miljoner dollar.

Don't have the exact number but sources suggest Cooper's new salary puts him right near the top of the top tier with Joel Quenneville who makes $5.5 million https://t.co/8WDzbImaeC