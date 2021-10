TV: Svenskarnas succé i genrepet – varsitt mål

De svenska nykomlingarna bidrog med det mesta i San Josés seger i natt mot Vegas Golden Knights.

Matchen var den sista på försäsongen och då noterades både Jonathan Dahlén och William Eklund för ett varsitt mål.

– Det här var min mest bekväma match där ute, sa Joanthan Dahlén till San José-reportern Sheng Peng.

NHL-premiären närmar sig och trupperna har börjat sätta sig på flera håll.

I nattens genrep inför den stora premiären, mot Winnipeg Jets på söndag, gjorde svenskarna i San José Sharks ytterligare intryck.

Jonathan Dahlén var först ut med att öppna målskyttet, då han kunde trycka in en puck bakom Robin Lehner i Vegas-målet.

Full team effort on that one 😉



Jonathan Dahlen opens up the scoring for the #SJSharks. pic.twitter.com/t5Q0Et9OJR