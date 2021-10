TV: Succéspelaren från JVM stod för tre poäng i genrepet

Anaheim Ducks besegrade Los Angeles Kings på straffar. En stor anledning till det var den unge talangen Trevor Zegras som spelade fram dubbla gånger och noterades för ett mål.

Detta gav eko och under sin första säsong i NHL fick han förtroende direkt. Anaheim ställde upp med 20-åringen i 24 matcher förra säsongen och till denna säsong förväntas han nu vara en av lagets ledande spelare.

I natt visade han prov på sin kvalité då han noterades för ett mål och två assist i matchen. Mest uppmärksamhet fick den unge amerikanen efter sin assist i den andra perioden.

Zegras drev genom den offensiva zonen och spelade sedan en passning bakom ryggen på sig själv. Passningen tog sig fram till Adam Henrique, som sedan avslutade klassmålet.

The setup.

The finish by @AdamHenrique.

We're back in this thing! #FlyTogether pic.twitter.com/xWTd9tvM8n