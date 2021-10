Här är Mika Zibanejads nya monsterkontrakt i Rangers

I slutet av årets säsong var Mika Zibanejad stekhet i New York Rangers. Nu kan klubben bekräfta på deras Twitter att de har knutit till sig svensken på ett nytt kontrakt som sträcker sig över åtta år.

New York Post-reportern Larry Brooks var först med att rapportera om förlängningen. Det nya kontraktet är värt 68 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 600 miljoner kronor.

Kontraktet sträcker sig över åtta säsonger och lönetaksträffen faller därmed in på 8,5 miljoner dollar om året.

