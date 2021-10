Marcus Sörensen har inte levererat som förväntat i återkomsten till Djurgården.

Då får han kritik av C Mores expert Sanny Lindström.

– Just nu upplever jag bara att han är frustrerad – han bidrar inte i Djurgården, säger Sanny Lindström i C Mores studio.



Djurgården har inte fått den starten de hoppats på i SHL och ligger under kvalstrecket inför lördagens SHL-omgång.

Då riktar C More-studion fokus på den hemvändande stjärnan Marcus Sörensen som inte har levererat som förväntat under inledningen.

Hittills har Sörensen stått för ett mål och fyra poäng på sju matcher. Enligt experten Sanny Lindström har inte det varit tillräckligt bra.

– Marcus Sörensen kommer hem till Djurgården som lite av frälsare. Han är i sina bästa år och har haft ordinarie säsonger i San Jose. Han kommer hem med en svansföring som säger att ”jag ska vara killen”, att han vill driva spelet, säger Sanny Lindström och fortsätter:

– Just nu upplever jag bara att han är frustrerad. Han bidrar inte i Djurgården, han bidrar med energi, men bidrar till spelet gör han inte. Jag vet att han inte haft någon försäsong utan kom direkt in i serien. Sett till hur han har spelat, han har varit för svag helt enkelt.

Sanny Lindström får också medhåll av expertkollegan Fredrik Söderström.

– Det här skapar en obalans i laget också för plötsligt ska någon kompensera det han var tänkt att göra. Det ena leder till det andra och det är en del i det Djurgården vi ser just nu. De saknar någon form av identitet, säger han i C More-studion.

