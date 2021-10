Uppgifter: Kontraktsförhandlingarna med Predators har strandat

Mattias Ekholm sitter just nu på ett utgående kontrakt i Nashville Predators.

Nu kan NHL-reportern Pierre LeBrun rapportera att svensken och Nashville har förhandlat, men att förhandlingarna är strandade.

– problemet är att Ekholm inte kommer vilja diskutera en kontraktsförlängning under pågående säsong, säger han i TSN.



Mattias Ekholms vara eller icke vara i Nashville Predators diskuterades som flitigast under våren, då det florerade massvis med trejdrykten.

Trots detta blev han kvar i Predators, som dessutom valde att skydda honom som en av fem backar inför expansionsdraften.

Inför säsongen har det varit kontraktsförhandlingar mellan Ekholms representanter och klubben, enligt NHL-reportern Pierre LeBrun.

I TSN-programmet Insider Trading kan han nu berätta om Ekholms kontraktssituation.

– Som ni mycket väl kommer ihåg var Mattias Ekholm en av fem spelare som skyddades inför expansionsdraften. De gjorde det med en liten risk då han inte har ett kontrakt till nästa säsong. Däremot har de diskuterat en förlängning hela sommaren, men problemet är att Ekholm inte kommer vilja diskutera en kontraktsförlängning under pågående säsong, säger han.

Ekholms kontrakt har just nu en lönetaksträff på 3,750,000 dollar. den lönen förväntas dock till nästa säsong att höjas. Under förra säsongen noterades Borlängesonen för 23 poäng (6+17) på 48 spelade grundseriematcher.