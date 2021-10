Hans kontrakt går inte ut förrän efter kommande säsong, men Florida Panthers jobbade snabbt och säkrade upp sin lagkapten och storstjärna redan här och nu.

Enligt välinitierade Sportsnet-reportern Elliotte Friedman har Aleksander Barkov och Florida Panthers nämligen kommit överens om ett nytt åttaårakontrakt. Barkov får enligt Friedman en lönetaksträff på tio miljoner dollar.

Hearing Barkov extension comes in at 8x$10M, with majority coming in signing bonuses. Panthers step up and keep their captain.