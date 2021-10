Across The Pond är den enda engelskspråkiga SHL-podden därute. Den här veckan får Dave Ashbaugh och Hockeysverige-medarbetaren Sixten Funqvist sällskap av Oskarshamns Dale Weise, som berättar om hur han hamnade i SHL, säsongen i Nederländerna bland mycket annat.





Across The Pond startades under våren 2020 av Hockeysverige-medarbetaren Sixten Funvqist och den kanadensiska kommentatorn Dave Ashbaugh, bosatt i Sverige. Killarna snackar om det mesta som rör SHL och har allt som ofta en gäst. I veckans aningen kortare avsnitt, får de besök av Dale Weise. Forwarden, med över 500 NHL-matcher på CV’t, berättar om NHL-debuten mot Flyers, bröderna Sedin och tiden i Nordamerika, den nederländska ligan, hur han hamnade i Oskarshamn bland mycket annat.





Across The Pond är en fristående SHL-podcast som släpper ett till två avsintt i veckan. Bland de gäster som medverkat såhär långt finns tidigare NHL-spelarna Brendan Morrison och Eddie Läck, Johan Davidsson, Richard Wallin, Uffe Bodin, Richard Lintner, Lucas Raymond, Tommy Boustedt, Andrew Gordon och Kajsa Kalméus för att nämna några.