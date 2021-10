Steen vill lyfta Sundsvall: "Röra oss framåt är huvudsyftet"

Alexander Steen inledde NHL-karriären i Toronto Maple Leafs och avslutade den i St. Louis Blues. Efter 14 säsonger lyckades han skrällartat bärga Stanley Cup-pokalen med Blues 2018/19. Nu däremot har han vänt hem till Sverige där ett nytt äventyr väntar med hans pappa Thomas Steen i Sundsvall Hockey.

– Vi kommer att försöka hjälpa till så mycket vi kan med utvecklingen av hockeyn i föreningen, säger han till Hockeysverige.se.

Så sent som 2019 var Alexander Steen med om att vinna Stanley Cup med St. Louis. En klubb han spelat för sedan säsongen 2008/09. Innan det gjorde han tre säsonger med Toronto. På sitt c v har han dessutom både VM och OS-spel.

Nu är tiden i Nordamerika över, i alla fall tillfälligt, för den 37-åringe svensken som är född i Winnipeg. Från och med januari 2022 kommer han tillträda jobbet som sportchef i Division 1-klubben Sundsvall Hockey.



- Vi kommer fortsätta resa över dit eftersom St. Louis är en stor del av mitt liv. Jag har bott där i 13 år så det är inget jag bara lämnar helt eller något jag släppt, berättar Alexander Steen för hockeysverige.se och fortsätter:

- Det är många faktorer som spelat in då vi valde att flytta hem. Jag har haft en lång karriär och ville lämna efter allt som varit, ha lite lugnt och ”gött”. Senaste åren har jag varit väldigt liten tid i Sverige samtidigt som jag saknat vår familj och vännerna här. Då kändes det väldigt naturligt att komma hem och landa efter karriären. Umgås med vänner och familj. Dra ner på tempot.

- Det har varit mycket resande och träning under åren. Fokuset har varit på mig, men nu är det familjens tid. Att vi ska få fira en riktig svensk jul är något vi ser fram emot eftersom vi inte kunnat fira en sådan på många år.

- Även det här med helger… Tidigare var lediga dagarna när jag fick dom. Nu kan vi ta helg tillsammans. Allt känns jättekul.



Det fanns även intresse från St. Louis Blues att ta in Alexander Steen i deras organisation.



- Vi har pratat lite och det är inte omöjligt att det blir något där i framtiden. Just nu, privat, kände vi att familjen behövde komma hem och landa lite grann.- Farsan (Thomas Steen) är från Grums, men under tiden han spelade flyttade vi runt ganska mycket. Vi var i Kanada under vintrarna och på somrarna i Sverige.- I början var det Hammarö och Karlstad. Sedan var jag på hockeyskola i Dalarna under 12-13 år så vi var mycket där under somrarna. Vi flyttade sedan till Tyskland och efter det till Göteborg. Då började jag spela hockey där. Efter det bestämde jag mig för att flytta till Modo och spela där en säsong innan jag åkte över till NHL.- Jag bodde i ”Ö-vik” på somrarna under första delen av karriären och trivdes väldigt bra där. Sedan träffade en tjej (Josefine) som bodde i Sundsvall. Jag testade på att bo här med henne ett tag, som blev ett långt tag, säger Alexander Steen med ett skratt och fortsätter:- När jag spelade med Modo säsongen 2012/13 bodde jag mestadels i Sundsvall och pendlade mycket till ”Ö-vik” för träningar och matcher. Det var också första året jag bodde här i Sundsvall.

"FINNS MYCKET POTENTIAL I SUNDSVALL"

Alexander Steen är inte ensam i släkten att flytta till Sundsvall. Även pappa Thomas valde att flytta hem från Winnipeg och vara en del av satsningen Sundsvall Hockey gör.



- Det är jättekul. Jag berättade för honom tidigare att jag tycker det finns potential här. Det är roligt och inspirerande för oss båda att göra någonting tillsammans, hjälpa nästa generation hockeyspelare utvecklas utefter deras ambitioner och potentialer.

- Det finns mycket potential inom hockeyn i Medelpad och Sundsvall så det kändes ganska naturligt att få vara med och bidra på det här sättet.



Är det aktuellt att din bror Hamilton Steen också kommer flytta hem för att hjälpa Sundsvall Hockey?



- Han jobbar och har bosatt sig i Winnipeg på ett helt annat sätt än vad jag har gjort under åren, så det vet jag inte. Det är inget vi har snackat om.



Vad kommer rent konkret din roll i Sundsvall Hockey vara?



- Som jag sa kommer vi försöka hjälpa till så mycket vi kan med utvecklingen av hockeyn i föreningen. Hjälpa ungdomarna och ledarna i föreningen genom våra kunskaper och erfarenheter.

- Det känns jättekul att Thomas kommer. Jag har haft turen att ha gått i hans skola under min karriär, vilket varit viktigt för mig.

- Inte bara för att han är min far, men jag tycker att han är en av dom mest kunniga på det här området. Han är väldigt bra på att lära ut och förmedla sin erfarenhet och kunskap. Att nästa generation får ta del av hans erfarenheter känns verkligen jättekul. Han är extremt duktig på det han gör.

- För min egen del handlar det om att se över lite strategier, hur vi kan gå framåt och hjälpa spelarna i området här att växa och uppnå deras potential. Ge killarna och tjejerna verktyg och hjälpa dom framåt.

Thomas Steen. Foto: Ronnie Rönnkvist

"HJÄLPA DEN YNGRE GENERATIONEN"

Trots att Alexander Steen bott över 15 år i Nordamerika har han haft ett öga på vad som hänt i svensk hockey.



- Det har varit svårt att hänga med till 100 procent, men jag har följt den under alla år. Jag har kikat lite extra på exempelvis Modo och till viss del Frölunda.

- När jag sedan flyttade hit började jag träna med Sundsvall och lärde känna folk inom organisationen, så jag har haft lite koll på hur det gått även för dom. Sedan träffade jag spelarna och ledarna i klubben eftersom jag gick på is med A-laget innan jag åkte över.

- Jag åkte alltid över till USA ganska tidigt innan säsongen så jag var inte med så många veckor på is, men ett par veckor hann jag med innan jag åkte.



Timrå är den starkaste klubben i området kring Sundsvall, vill du sträva efter ett samarbete med den föreningen eller triggas du och Sundsvall av konkurrensen klubbarna emellan?



- Just nu tittar vi bara över oss själva, vad vi kan förbättra och utveckla till det bättre för att gå framåt.

- Däremot finns det säkert många saker vi kan jobba tillsammans med vad det gäller hockeykulturen i området. Vi kommer säkert hitta några bra samarbeten där vi kan hjälpa den yngre generationen som är på väg upp.

- Det kommer säker vara samtal mellan oss eftersom vi alla vill att hockeykulturen i Medelpad över lag ska växa.

Sundsvall åkte på en rejäl käftsmäll för några säsonger sedan då klubben lade ner delar av verksamheten efter en tuff ekonomisk situation. När du nu sätter dig på den här stolen vad ser du som viktigaste bitarna för att Sundsvall Hockey ska bli en stark förening igen?



- Det är kanske inte så mycket för mig att fundera på. Vi är på den sportsliga sidan och där är det mest, som jag sa, att skapa en glad, rolig och positiv atmosfär där det är roligt att spela hockey. Sedan hitta utvecklingsmöjligheter inom det.

- Först och främst är hockey en otroligt rolig och vacker sport. Att ha den känslan när man kommer till hallen samtidigt som killarna och tjejerna tycker det är kul är absolut viktigast.

- Sedan får vi se hur vi kan utveckla vissa delar av klubben och börja röra oss framåt för att att bli bättre. Det är huvudsyftet.

Alexander Steen lyfter Stanley Cup-poklaen i Sundsvall och USA. Foto: Bildbyrån & USAToday-Sports.

"BEHÖVT LANDA I SVERIGE"

Det lag Sundsvall ställer på benen ikväll i premiären mot Teg är inget Alexander Steen varit delaktig i.



- Nej, men jag lyssnade vilka dom hade tänkt skulle spela den här säsongen. Det är sportkommittén som byggt det här laget. Jag tillträder 1: a januari.

- Jag har varit nere hos laget många gånger och är med så ofta jag kan, men min egen familj har behövt landa i Sverige och komma in i samhället med allt vad det innebär med en flytt från USA till Sverige.

- Det är nyttigt att lära sig hur det fungerar kring laget och se vilka som är där. Jag börjar få lite relationer med alla. När jag kliver in i klubben i januari så är det inte dag ett på jobbet.



Vad skulle du säga personifierar det här laget Sundsvall ställer på isen ikväll?



- En jätte go attityd. Det är en bra sammansvetsad grupp som tycker det är roligt att spela och tävla tillsammans. Det är definitivt något som vi vill ska växa ännu mer. Att dom är väldigt bra som grupp är det viktigaste.



Premiär mot Teg ikväll, hur går dina tankar inför matchen?



- Mest att dom fortsätter utveckla sitt spel och blir bättre för varje dag i detaljerna i spelet. Det är lång säsong, men vi har byggt upp en bra grund under försäsongen. Laget har verkligen vuxit från match till match.

- Killarna blir mer och mer sammansvetsade och spelet börja sitta mer. Att dom fortsätter på den inslagna vägen och tycker det är kul att tävla tillsammans känner jag som viktigast just nu.



När du spelade själv kunde du påverka matchen, kommer det bli nervöst att nu sitta på läktaren och inte kunna påverka?



- (Skratt) Nervös vet jag inte om jag blir, men det är såklart lite annorlunda när man själv inte kan påverka. Det blir en jätterolig och annan utmaning eftersom att vara på den här sidan är något nytt för mig.

- Nu är det deras tur att spela och upp till mig att hjälpa killarna så mycket jag kan. Det har, som sagt var, sett väldigt bra ut med engagemanget och trycket som varit på träningarna, avslutar Alexander Steen.

