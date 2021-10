Erikssons storform håller i sig – här hittar han nätet igen

Loui Eriksson trejdades inför säsongen till Arizona Coyotes. Nu gör veteranen succé och i natt kom försäsongens tredje mål när Arizona Coyotes besegrade Los Angeles Kings med 1-4.

Los Angeles inledde matchen starkast och i powerplay kunde laget ta ledningen när Adrian Kempe spelade fram Gabriel Vilardi.



Arizonas Lawson Crouse kunde däremot replikera sent i den första perioden och därmed även utjämna matchen.

Ställningen 1-1 höll i sig in i den tredje perioden då Lawson Crouse återigen höll sig framme, men den här gången för att ge Arizona ledningen i matchen. Vid ledningsmålet kunde svenskarna Victor Söderström och Johan Larsson noteras för varsin assistpoäng.

Matchen var inte över där och Arizona skulle utöka ledningen. Den här gången genom Loui Eriksson som fick en retur mitt i slottet och därifrån kunde pricka nätet med ett direktskott.

