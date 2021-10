Skrällförlust för Växjö – nu väntar dramatisk avslutning

TPS Åbo stod på en poäng efter fyra matcher i Champions Hockey League.

Men under tisdagskvällen skrällde de sig till en vinst mot regerande svenska mästarna Växjö med 3-1.

Växjö Lakers låg på slutspelsplats inför kvällens omgång i Champions Hockey League och hade "bara" två matcher kvar mot gruppjumbon TPS Åbo för att säkra avancemang.

Finländarna bjöd dock upp till starkare motstånd än förväntat och lyckades besegra de svenska mästarna med 2-1 efter två mål av Aarne Intonen.

Redan efter knappt två minuters spel lyckades hemmalaget TPS ta ledningen. Pontus Holmberg kvitterade visserligen för SHL-laget innan första periodens slut.

I den andra perioden satte dock Intonen sitt andra mål i matchen för att återge ledningen till TPS.

🚨! TURKU BACK IN THE LEAD!



Aarne Intonen earns @HCTPS back the lead with a lovely solo effort on goal 🔥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/IRsPfwntRc