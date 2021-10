Skellefteå hade haft en svag start i Champions Hockey League och var därför piskade att vinna kvällens match mot gruppledarna Tappara.

Då gick Skellefteå ut och vann med hela 6-1 efter att Joakim Lindström skjutit ett hattrick.

Tappara hade inlett CHL-gruppspelet lysande med fyra vinster av fyra möjliga medan Skellefteå hade inlett knackigt och låg utanför slutspelsplats och därmed var piskade att vinna.

När lagen i kväll möttes uppe i Västerbotten så var det hemmalaget som satte ner foten rejält.

Skellefteå vann nämligen med hela 6-1 i måstematchen för att ta tre oerhört viktiga poäng i kampen om att nå slutspelet i Champions Hockey League.

Stefan Loibl inledde målskyttet med en styrning men Tappara lyckades kvittera senare i den första perioden. Direkt efter tekning, bara sju (!) sekunder efter 1-1-målet, återtog dock Skellefteå sin ledning genom Albin Sundsvik.

