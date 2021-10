Fem minuter in i första perioden skedde olyckan – i en lätt duell om pucken med en Torontospelare ramlade Colin White olyckligt på armen och åkte av isen rakt in i omklädningsrummet med besvär.

Klubben gick senare ut och bekräftade att det rör sig om en överkroppsskada, enligt Sportsnet.

Insidern Elliotte Friedman twittrade även ut att en magnetröntgen väntar för forwarden på tisdagen och att forwarden kan bli borta en längre tid.

