Rögle tar stort kliv mot slutspel – efter knapp seger

Rögle tar ett stort steg mot slutspel i Champions Hockey League.

Kvällens 3-2-seger mot danska SønderjyskE gör att laget endast behöver ta en poäng i sista gruppspelsmatchen för att säkra avancemang.

SønderjyskE har varit en riktig slagpåse i grupp D av Champions Hockey League hittills. På fyra matcher har de noll poäng med endast sex gjorda mål samt hela 30 (!) insläppta mål för en målskillnad på –24.



Men mot Rögle var danskarna på väg mot en sensationell skräll.

Först chockade de SHL-laget rejält genom att ta ledningen med 1-0 efter tio minuters spel och Rögle såg nästan ut att vara tagna på sängen.

Mot slutet av den första perioden vaknade dock bortalaget från Skåne till liv igen och kunde vända matchen efter att Anton Bengtsson skjutit två raka mål inom loppet av 25 sekunder.

I den andra perioden kopplade sedan Rögle greppet om matchen och fick även in 1-3 genom Samuel Johannesson. Men ett slarvigt spel i powerplay gjorde att SønderjyskE kunde kontra och prickskjuta in reduceringen innan mittperiodens slut.

🚨! SønderjyskE SCORE!



SønderjyskE reduce the deficit down to one - could this be the start of a comeback? 👀#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/RglQUQFyeS