Leksands kollaps – förlorade för första gången i CHL

Leksand hade fått en perfekt start på CHL-äventyret med fyra raka vinster men under tisdagskvällen kom det första ordentliga testet för masarna då Fribourg-Gottéron var på besök i Tegera Arena.

Hemmalaget fick dock även en perfekt start i matchen då Carter Camper satte 1-0 redan efter drygt fem minuters spel. Genombrottsbacken Calle Själin skickade även in 2-0 till Leksand som såg ut att ha bra kontroll på matchen.

