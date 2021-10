Svenskduon flyttas ner – får inleda i farmarligan

NHL-klubbarna fortsätter att sätta sina trupper inför säsongen 2021/22 vilket har inneburit flera förändringar i lagen den senaste tiden.

Näst ut att flytta omkring är Winnipeg Jets då de nu meddelar att elva spelare ska flyttas ner till farmarlaget Manitoba Moose där de ska inleda säsongen.

Två av dessa spelare är svenskar då både Arvid Holm och Simon Lundmark ser ut att få inleda sina säsonger i AHL.

TRANSACTIONS: The #NHLJets have reassigned the following players to the Manitoba Moose.

G – Mikhail Berdin

G – Arvid Holm

D – Declan Chisholm

D – Leon Gawanke

D – Simon Lundmark

D – Johnathan Kovacevic

F – Jeff Malott

F – Kristian Reichel