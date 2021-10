“Jag frågade om jag kunde få det kontraktet istället”

I podcasten Across The Pond snackar Hockeysverige-medarbetaren Sixten Funqvist och hans kollega Dave Ashbaugh om allt om SHL - på engelska. Killarna gästas då och då av olika gäster och i det senaste, det 65:e, avsnittet får de besök av tidigare Linköpings- och Timrå-spelaren Matt Murley - numera bettingintresserad hockeyexpert.





SHL-podden Across The Pond skrinnar vidare med oförminskad styrka. Under förra veckan släpptes det 65:e avsnittet av podden, som dessutom släppt några fristående intervjuavsnitt. Där gästades Sixten Funqvist och Dave Ashbaugh av den tidigare SHL-spelaren Matt Murley, som berättade om sin hockeyresa från Nordamerika genom den allra första KHL-säsongen i Ryssland och hur han hamnade där från första början, den lustiga upplevelsen i Schweiz, hur han sedan hamnade i Sverige och den aningen annorlunda ligan Asian League där han spelade i både Sydkorea och Japan.





Murley är idag gift och bor i Sundsvall. En del av hans tid går åt till betting, där han hjälper den omåttligt populära podden Spittin’ Chiclets med speltips och lite annat. Hör hans berättelse, och Sixtens och Daves nedbrytning av läget i SHL just nu.





Across The Pond är en fristående SHL-podcast som släpper ett till två avsintt i veckan. Bland de gäster som medverkat såhär långt finns tidigare NHL-spelarna Brendan Morrison och Eddie Läck, Johan Davidsson, Rickard Wallin, Uffe Bodin, Richard Lintner, Lucas Raymond, Mathias Bromé, Andrew Gordon och Kajsa Kalméus för att nämna några.





Podden finns där poddar finns.





Apple





Spotify