"Vi har bestämt oss – vi har slutspel som mål"

Bottentippade tre säsonger i rad. Nu blickar IK Oskarshamn och huvudtränaren Martin Filander framåt. Med en spetsigare offensiv så är målet den här säsongen något helt annat.

– Vi har känt på motståndet under försäsongen och vi har bestämt oss för vilken nivå vi vill hålla och det ska räcka till slutspel, säger Filander till Hockeysverige.se.

IK Oskarshamn fått en bra säsongsinledning med tre vinster i ordinarie tid på fem spelade matcher. Martin Filander tränade laget även i fjol då de gick 16 raka matcher utan en vinst. Enligt Filander är det en tydlig, positiv, skillnad om man sätter årets säsong i jämförelse med förra säsongen.

– Det är en start vi kan vara nöjda med. Vi började starkt med att vinna hemmapremiären som alltid kan vara lite lurigt. Sen gick vi på pumpen trots att vi spelade rätt bra mot Malmö. Vi hade inte riktigt ett fungerande boxplay där. Sedan blev det en tajt match mot Frölunda, men det har varit bra och det är ett hårt jobb med små marginaler så det gäller bara att vara beredd hela tiden. Vi har spelat ganska bra och fått med oss en del poäng så det har börjat på ett sätt som vi kommer kunna bygga vidare på., säger han och fortsätter:

– Jag tycker att vi har tagit ett kliv i vårt spel, men jag tycker att vi spelade riktigt bra några stunder förra säsongen där vi ändå torskade matcher. Jag tycker att vi har blivit lite mognare och lite bättre. Laget är mer balanserat och vi har fler gubbar som kan göra jobbet offensivt upplever jag. Det gör att vi är lite mer ett hot när vi råkar släppa in några mål. Det har gett oss en dimension till.

Offensiv har det funnits tillräckligt av och på de inledande fem matcherna har det blivit 19 mål framåt. Tomas Zohorna har stått för sex av de, men han är inte ensam om att vara en viktig kugge i offensiven.

Hur mycket har Tomas Zohorna betytt i säsongsinledningen?

– Han är viktig, men även (Fredrik) Olofsson, (Kim) Rosdahl, (Patrik) Karlkvist och (Cameron) Brace har varit viktiga, säger Filander.

"VI HAR VARIT TVUGNA ATT GÖRA MÅL"

Likt Tomas Zohorna, och som Filander säger, är det många i IK Oskarshamn som har presterat framåt under säsongsinledningen. Fredrik Olofsson har skjutit in sig tidigt och hittat nätet fyra gånger. Kim Rosdahl, Cameron Brace och Patrik Karlkvist har hittat nätet två gånger vardera. Även Tomas bror, Hynek Zohorna, har spelat fram till sju mål och därmed varit en viktig kugge.

Den offensiva styrkan har fungerat bra, men det finns fortfarande saker att jobba på då laget på de fem matcherna även har släppt in 17 mål.

– Vi har släppt in drygt tre mål per match också så vi har varit tvungna att göra lite mål. Det är bra att offensiven funkar och det är bra för ett lag att känna att man alltid är med och att man kan vända på matcher. Jag tycker att det är något som är jättepositivt och det har gett oss möjligheten att vinna några matcher.

Trots att laget har släppt in en del är det inte i försvarspelet Filander vill se förändringar.

– Vi har släppt in ett mål eller drygt ett mål per match när vi spelar fem mot fem. Det är i boxplay som vi har släppt in mycket jag tror det är åtta stycken och sedan en i tom kasse. Det är nio av målen och jag tycker att vårat försvarsspel är bra. Det har sett bra ut trots att procentenheterna just nu inte är så roliga att titta på. Jag tycker att backarna har känts solida och tuffa, säger han och fortsätter:

– Det är ju lite samma sak som att man inte ska stirra sig blind på tabellen så här tidigt. Man ska inte kolla för mycket på procentenheterna, men vi behöver få med oss lite resultat och det är på väg åt rätt håll.

Martin Filander. Foto: SUVAD MRKONJIC/Bildbyrån

"VI HAR SLUTSPEL SOM MÅL"

Oskarshamn spelade senast i går och då stod Luleå för motståndet. Trots ett tvåmålsunderläge lyckade Oskarshamn ta sig tillbaka in i matchen och vinna med 4-2 i Luleå.



– Det var en bra match vi spelade otroligt starkt i vår struktur och vi skapar en hel del målchanser. Jag tycker att vi förutom de första minuterna inte hamnar under den pressen som man brukar hamna i när man är i Luleå.



Efter fem matcher ligger Oskarshamn just nu sexa och skulle tabellen pausas här och nu innebär det att laget ligger på en direkt slutspelsplats. Att ta sig dit är även målet som Filander och tränargruppen har satt upp inför säsongen.

– Vi har känt på motståndet under försäsongen och vi har bestämt oss för vilken nivå vi vill hålla och det ska räcka till slutspel, säger han och fortsätter:

– Vi inom gruppen tycker att det är läge att gå till slutspel den här säsongen så vi har satt det som mål.

Vad krävs för att ni ska nå dit?

– Vi måste spela på det sättet som vi har gjort i säsongsinledningen och det gäller att vi är lite mognare än förra året och utnyttjar våra styrkor på ett bra sätt. Jag tycker att vi har ett så pass bra lag att vi ska kunna göra det och att vi har tagit lärdom av det vi gick igenom förra säsongen.

