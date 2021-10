Lehner rasar mot tidigare klubben: "Jag dog nästan"

Hanteringen av Jack Eichels diskbråck har blivit en het diskussion.

Nu ger även Robin Lehner sig in i diskussionen och pekar ut organisationen Buffalo Sabers som enligt honom ska ha tvingat tillbaka honom för fort efter en fotskada.

– Jag opererades sedan var det piller. Dog nästan, skriver han på sin egen twitter.

24-åringen och Buffalo Sabres har haft olika viljor, där organisationen har förespråkat rehab och vila medan spelaren själv har velat opereras.

Diskussionen mellan Eichel och Buffalo har blivit så pass infekterad att Eichel har bett om en trejd. Trejden har däremot ännu inte blivit av och hur skadan ska hanteras är inte heller helt uppklarat.

När Eichel återvände till Buffalo för läkarundersökningar och fystester inför säsongen kunde man konstatera att han fortfarande har problem med skadan. I samband med detta tog man ifrån honom kaptenskapet och placerade honom på långtids-skadelistan.

Nu ger sig även svenskmålvakten Robin Lehner in i diskussionen. Lehner har tidigare spelat i Buffalo och då var han även lagkamrat med Jack Eichel.



På Twitter är Lehner kritik mot hur Buffalo hanterat situationen. Han är även kritisk till hu de har tvingat tillbaka honom för fort efter en fotskada samt att de tätt inpå skadan har velat att han skulle köra benpress och att detta har resulterat i att han har behövt operera sig. På Twitter skriver Lehner:

"De förstörde min fotled ... "big time". Därefter operation och sedan piller ... ingen vård ... dog nästan. Men ehh .. efter att ha tvingat mig köra benpress några veckor efter en ankelstukning första matchen. Det här är foten efter behandling. Ansikte med glädjetårar .. senare är min själ borta efter en månad efter operationen. Allt är inte vackert

They screwed my ankle… big time. Then surgery and then pills… no care…almost died. But ehh.. after forcing leg press after few weeks after bad high ankle sprain first game. That is foot after treatment😂.. later is my soul gone after a month after surgery . It’s not all pretty pic.twitter.com/CT8fXrp67a

Lehner har även tidigare varit kritisk mot organisationen Buffalo Sabres. I en intervju i The Cam & Strick Podcast berättar han:

– Det är också ett problem där nu. Jag menar skiten de gjorde mot några spelare när jag var där, och speciellt mot mig med min fot, det var helt galet.

Under kvällen har Lehner kritiserat ligan och spelarfacket öppet också. I en annan tweet skriver han att ligan måste utvecklas och att saker måste förändras

I’m 100% an nhl fan. Love hockey and want the nhl to be great. I’m not trying to destroy anything.but do what’s right. It’s time to walk away from the old ways and in to the new. Things have to change. I talk way to much and I still have 90 % filter on. Don’t make me take it away