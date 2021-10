UPPGIFTER: Så blir Elias Petterssons nya kontrakt

En av lågsäsongens stora snackisar ser nu ut att ha nått sitt klimax till slut. Vancouver Canucks uppges vara så gott som överens med sina två storstjärnor, Elias Pettersson ochQuinn Hughes, om deras kommande kontrakt.

Det var i natt som Sportsnets Satiar Shah först gick ut med nyheten att Quinn Hughes skrivit ett sexårskontrakt med ett värde på ungefär 7,75 miljoner dollar per säsong. De uppgifterna har inte bekräftats.

I samma veva gick en annan journalist, Irfaan Gaffar, ut med att Elias Pettersson var på väg att skriva på ett treårskontrakt värt strax under åtta miljoner dollar per säsong. De uppgifterna följdes sedan upp av The Athletics Rick Dhaliwal, som skrev att Elias Petterssons nya kontrakt kunde vara ett treårskontrakt värt 7,7 miljoner dollar per säsong. Inte heller de uppgifterna har bekräftats.

Pettersson och Hughes har blixtsnabbt etablerat sig som Vancouvers största stjärnor. "EP40" utsågs till årets rookie 2019 och har gjort 153 poäng på 165 matcher. Quinn Hughes nominerades till årets rookie 2020 men snuvades på vinsten av Cale Makar. Backstjärnan har gjort 97 poäng på 129 matcher i NHL.





Petersson could be 3 times 7.7M — Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) October 1, 2021

