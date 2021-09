Svensken, som förra året var en del av SHL-mästarlaget Växjö Lakers, flyttade i somras över till Texas i USA för att försöka ta en plats i Dallas Stars.

Under gårdagens träningsläger åkte han på en överkroppsskada, som enligt coachen Rick Bowness håller honom borta "längre tid än dag för dag". Det är ännu oklart vad som menas med det, mer exakt.

Jani Hakanpaa and Fredrik Karlstrom each left the game Monday with upper body injuries. Hakanpaa is "day to day." Karlstrom is "longer" than day to day, according to Rick Bowness.