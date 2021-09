Linus Weissbach är ett ganska okänt namn i Sverige. Den tidigare Frölundajunioren lämnade nämligen Sverige redan 2016, som 18-åring, och har sedan dess spelat junior- samt collegehockey i USA.

I våras skrev han NHL-kontrakt med Buffalo Sabres, och där är han alltjämt en av dem som gör upp om en plats i premiärlaget. Den svenske talangen imponerade dessutom stort i nattens match mot Columbus.

Blue Jackets ledde med 4-1 efter två perioder, bland annat sedan Oliver Bjorkstrand gjort dubbla mål, men då klev Weissbach in i matchen på allvar.

* Först hade han en assistpoäng på Michael Merschs 2-4-reducering.

* Sen spelade han fram det tyske storlöftet John Peterka till 3-4 med två minuter kvar att spela.

* Slutligen sköt han själv 4-4-målet med bara 54 sekunder kvar, och tog därmed matchen till övertid.

1+2 av 23-åringen, som dessutom hade blygsamma 10:40 i istid över hela matchen.

Buffalo vann sedermera matchen på straffar.

Sabres tie it up at 4-4 , Weissbach #LetsGoBuffalo #CBJ pic.twitter.com/QsSMsXYDkt