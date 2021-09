Skakas av rasistskandal: "Oacceptabelt"

Det var i den andra perioden under gårdagens möte mellan Kremenchuk och Donbass Donetsk i den ukrainska ligan som incidenten ägde rum. Den ukrainske landslagsmannen Andrej Deniskin hamnade i luven på Donbass amerikanske back Jalen Smereck, varpå Deniskin gjorde en rasistisk gest gentemot amerikanen.

Deniskin tilldömdes ett matchstraff för gesten och efter matchen gick ligan ut och fördömde Deniskins beteende.

"Andrej Deniskin bestraffades för rasistiska gester under matchen. Att hockeyspelare beter sig på detta sätt är oacceptabelt inom ramarna för ett civiliserat samhälle", skriver ligan i ett uttalande på klubbens hemsida.

A disgusting gesture in the UHL was made towards American Jalen Smereck… This is embarrassing and pathetic for hockey. @IIHFHockey needs to step up here. pic.twitter.com/cSqxBKVC4k