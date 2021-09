Frölunda har en längre frånvarolista för tillfället.

Nu kommer dock SHL-klubben att få välbehövlig förstärkning i form av Karl Henriksson.

Den 20-årige centern har varit med på New York Rangers rookieläger samt var även med och spelade i nattens träningsmatch mot New York Islanders.

Nu meddelar dock Rangers att de bantar sin trupp under träningslägret och Henriksson är då en av spelarna som får lämna och han lånas då tillbaka till Göteborgsklubben precis som planerat.

OFFICIAL: #NYR have trimmed their Training Camp roster by two players, as Matt Rempe has been assigned to the Seattle Thunderbirds of the WHL and Karl Henriksson has been sent to Frölunda of the SHL.



The Rangers have 45 players remaining in Training Camp.