Målvaktstalangen har hittat gnistan – drömmer om OS

Slutet i AIK blev så pass tufft att hon var nära att lägga av. Då kom möjligheten att flytta till Leksand – och en nytändning för 19-åriga målvaktstalangen Amanda Johansson. Nu drömmer hon om OS-spel med Damkronorna.

ULLVI/LEKSAND (hockeysverige.se)



När hockeysverige.se träffade målvaktstalangen Amanda Johansson i maj 2020 var hon klar för spel med Leksand. En kort tid innan hade hon varit nära att sluta med hockeyn efter en misslyckad säsong med AIK. En stor anledning till det var att Amanda Johansson inte fick speltid i SDHL då klubben först plockade in Sabina Eriksson från HV71 och under sommaren även en av Finlands bästa målvakter, Meeri Räisänen.

Dessutom satsade AIK på 16-åriga talangen Elinah Melinder i andralaget efter det att Amanda Johansson bland annat dragit på sig en hjärnskakning.



”Jag var uppe i Leksand och kollade. Säsongen som varit var ändå en så liten del av min karriär. Jag är bara 18 år och har många år framför mig. Alexander Millner, målvaktstränaren i Leksand, pratade om vad vi behövde ändra på om jag skulle börja i Leksand, att dom skulle göra allt för att få upp min motivation igen. Vi tyckte lika om mycket, hur man ska vara som spelare, förberedelser och allt sådant. Det kändes riktigt bra att framför allt klicka med målvaktstränaren eftersom det är han jag ska kunna prata med om det är något målvaktsinriktat. Jag kände att det fanns en möjlighet att komma tillbaka och visa att jag faktiskt är bra och platsar i SDHL.”

Jag hade inte kvar känslan att jag ville sluta med hockeyn. Det har varit fantastiskt att flytta upp hit.



Amanda Johansson

Så berättade Amanda Johansson då.

Hur blev det? Jo, hon fick mycket speltid, närmare bestämt spelade hon 22 matcher, men det var till ett av seriens sämsta lag hon kom till. Trots det är hon idag både glad och tacksam över att hon valde att ta steget.

– Jag tycker flytten hit upp bara blev något bättre för min del. Jag fick en stor roll i laget, ta plats och fick spela mer än 50/50. Min utveckling blev mycket bättre ju längre säsongen gick, berättar 19-åringen då hockeysverige.se träffar henne i solen på en altan i ett sensommarvarmt Ullvi i utkanten av Leksand.

– Mentaliteten blev också mycket bättre och jag var verkligen taggad på att spela hockey jämfört med innan. Jag hade inte kvar känslan att jag ville sluta med hockeyn. Det har varit fantastiskt att flytta upp hit.

Amanda Johansson.

"JAG FICK EN RIKTIG NYTÄNDNING"

Det blev med andra ord den kicken Amanda Johansson hade hoppats på.



– Ja, så var det verkligen. Jag fick en riktigt nytändning, var taggad på att spela hockey, vill spela hockey varje dag och hela tiden ta steg i min utveckling.

Leksand hade en tuff och turbulent säsong där tränaren Lars Stenmark sjukskrev sig. In kom i stället Mathias Olsson. Nicole Hall valde att lämna Leksand för spel med Djurgården. Dessutom valde Amanda Johanssons målvaktskollega, Eveliina Mäkinen att flytta till SM-finalisten Brynäs i slutet av säsongen. Samtidigt blev Leksand tillsammans med Göteborg mer och mer cementerade i botten av SDHL.

– Det var ganska tufft att få en ny tränare en bit in på säsongen. Mer än halva säsongen hade gått. Jag tycker att Mathias har gjort det fantastiskt bra sedan han kom in. Både för mig privat, och då han hjälpt gruppen att komma tillbaka genom att försöka stötta alla individer. Få laget på rätt bana, vilket jag tycker att han lyckats med. Sedan Mathias kommit in som tränare har vi utvecklats varje dag.

När du säger dig privat, hur menar du då?

– Jag har pratat mycket med Mathias. Det kan varit om jag haft något problem i vardagen eller privatlivet. Då har han kunnat hjälpa till, lugna ner mig så jag kommit på andra banor. Han har hjälpt mig mentalt och fått mig att få ett bättre självförtroende.

Mathias Olsson.



Några av era spelare har vittnat om att det är lugnare i gruppen den här säsongen, är det något även du skriver under på?

– Ja, det tycker jag. Hela laget har kommit ihop som en grupp i stället för dom grupperingar som var förra säsongen.

– Det är mycket Mathias förtjänst för att han fått ihop oss i gruppen väldigt bra och inte bara tagit in bra hockeyspelare. Han har tänkt på individen och hur personen funkar på isen då han tagit in någon.

Du kom till Leksand från att i princip inte spelat några matcher med AIK säsongen innan, hur var det steget att ta?

– Det var svårt att komma in i matchfokuset, vilket jag hade tappat då jag inte spelat på en hel säsong. Jag kom in i det rätt snabbt och det var kul att få spela många matcher.

– Jag tycker ändå att mina första träningsmatcher var riktigt bra. Vi förlorade med uddamålet mot Brynäs.

– Vi vann mot AIK. Jag fick hålla nollan vilket var fantastiskt. Det var jätteskönt att kunna knäppa AIK på näsan.

TRIVS I LEKSAND

Ett samarbete som Amanda Johansson såg fram emot var det med målvaktstränaren Alexander Millner.



– Det har funkat fantastiskt bra och han har varit otrolig. Grymt bra på att kunna stötta mig i både vått och torrt. På träningarna finns han där och kan ”pusha” upp mig så man blir glad igen, säger Amanda Johansson med ett skratt och fortsätter:

– Jag skulle säga att det jag utvecklade mest under förra säsongen är det mentala. Från att velat sluta med hockey och inte ha något självförtroende alls till att jag idag kan känna att jag kan bära laget framåt och vara den stöttepelare som laget behöver. Att spelarna ska kunna ha tilliten till att den som står längst bak ska kunna rädda laget i svåra lägen.

Jag tycker det är skönt att bo här eftersom det inte finns så mycket annat att fokusera på.



Amanda Johansson

Det är inte bara på isen Amanda Johansson trivs i Leksand utan upplever också att hon hittat rätt vid sidan av isen.

– Jag tycker det är skönt att bo här eftersom det inte finns så mycket annat att fokusera på. Det är nästan bara hockey. Samtidigt finns lagkamraterna i närheten. Leksand är ganska litet, men det som finns här är tillräckligt och det jag behöver.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av hockeyn?

– Bland annat är det lite jobb i en kundtjänst. Vi, jag, Jennifer (Carlsson), Malou (Berggren) och några av 02:orna sitter i Tegera Arena och jobbar därifrån. Annars är det en massa träning

Vart tillbringar du en ledig dag?

– Det blir oftast i ishallen, skrattar Amanda Johansson och fortsätter:

– Det brukar alltid finnas någon match att kolla på. Annars blir det att jag hänger med någon kompis eller bara tar det lugnt hemma för lite återhämtning. Just att hänga med kompisar är det enda intresset vid sidan av hockeyn som jag hinner med.

"BLEV HELT FÖRSTÖRD"

Leksand har byggt om sitt lag inför säsongen 2021/22. Flera spelare har lämnat och raden av nya ansikten som sportchefen Alexander Bröms har plockat in har varit lång.



– Vi har fått in nya spetsspelare som verkligen är spetsen och vi har en högre lägsta nivå på alla spelare. Som jag sa tidigare har vi kommit ihop som en grupp mycket mer samtidigt som kemin mellan alla är bättre.

– Det har blivit mer klapp-klapp-spel i stället för att man ska köra solo för att den sedan ska gå åt helv…, skrattar Leksandsmålvakten och fortsätter:

– Det känns bra faktiskt. Vi är en lugnare grupp, har högt till tak och man kan säga vad man tycker utan att någon går hem och gråter. Kommer det upp något problem så tar vi upp det direkt. Sedan är det klart med det. Jag tycker att vi utvecklats bra på den fronten.

Så här långt har Amanda Johansson bara spelat två SDHL-matcher den här säsongen, 0–1 mot Linköping och 0–2 mot Djurgården.

– Ja, tyvärr har det inte blivit fler. Försäsongen var lite sisådär. Jag var inte så bra i första träningsmatchen. Samtidigt var det just första matchen och ingen av oss hade spelat någon match sedan mars eller februari.

– Sedan missade jag första fyra seriematcherna eftersom jag var hemma, sjuk och sängliggande i två veckor. Jag såg ändå matcherna på datorn och blev helt förstörd eftersom det var hemskt att se laget förlora samtidigt som jag var helt hjälplös och inte kunde hjälpa laget. Jag kunde inte ens vara på läktaren utan jag satt bara hemma och kollade.

– Jag känner nu då jag är tillbaka att jag verkligen gett vårt lag chansen att kunna ta vinster. Tyvärr gjorde vi inte några mål framåt, men jag känner att jag utvecklats bara på den här veckan jag varit tillbaka och att det kommer bli en riktigt bra säsong.

Amanda Johansson upplever också att laget har utvecklat sitt spel mycket sedan senaste säsongen.

– Ja, så är det. Vi har sadlat om helt. SHL-tränaren Björn Hellkvist och Mathias har pratat mycket med varandra eftersom vi ska försöka ha samma spelidé som herrarna.

– Jag tycker att vi gjort det riktigt bra och förstår hur vi ska agera i försvarsspelet, vilket även gjort det mycket lugnare för mig. Det är nästan 100 procent i egen zon och jag känner mig trygg hela tiden. Jag vet att mitt lag kommer täcka skott om det behövs.

– Vi förtjänar faktiskt att ha tagit mer poäng än vad vi gjort. Jag tycker att vi spelade grymt bra första helgen när det nästan blev en uddamålsförlust mot Luleå. Dom är ändå regerande mästare och trodde nog att vi ska vara ett bottenlag.

– Att vi är där och hugger på alla lag är något vi inte var i närheten av förra säsongen. Då var det oftast flera måls skillnad. Nu handlar det om att sätta våra målchanser så kommer det här nog gå vägen.

DRÖMMER OM LANDSLAGET

Den här säsongen plockade Leksand tillbaka Jule Flötgen från AIK, vilken är den som Amanda Johansson slåss om målvaktsspaden med.



– Hon är en jättefin person och vi funkar bra ihop. Hon stöttar mig när jag ska spela och jag stöttar henne. Vi sparrar varandra på träningen. Jag ska alltid vara bättre än henne och hon ska alltid vara bättre än mig.

Vad är din egen målbild den här säsongen?

– Såklart att vi ska ta oss till slutspel, men gärna ta oss längre än det. För egen del är målet att stå så många matcher som möjligt och utvecklas varje träning. Sedan vill jag såklart ha en bra räddningsprocent. Det är givetvis inte allt, men jag vill inte stå matcher där jag släpper in tio mål. Jag vill hålla en hög standard och ta nästa nivå.

Landslaget?

– Det är alltid en dröm att komma in i landslaget. Jag vet att OS står precis bakom hörnet. Kommer jag med så kommer jag med och det är alltid en ära att dra på sig landslagströjan.

– Klart att jag siktar ditåt, men kommer inte den chansen så är jag inte heller allt för besviken utan jag satsar såklart i första hand på klubblaget, avslutar Amanda Johansson.



