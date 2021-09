Luleå förlorade matchen mot Örebro i går inom loppet av bara ett par minuter.

Örebro gjorde 1-0 och i samma sekvens fick Luleåbacken Oscar Engsund lämna matchen då han tilldömdes ett matchstraff efter en tackling på Marcus Hardegård. I det efterföljande powerplay-spelet gjorde sedan Örebro 2-0 vilket även blev slutresultatet.

Emil Larsson gör matchens första mål Samtidgt som Oscar Engsund döms till matchstraff efter huvudtackling på Hardegård ❌ pic.twitter.com/sqjIh5MO15 — C More Sport (@cmoresport) September 25, 2021

Under söndagen anmäldes Engsund också till disciplinnämnden.

”Pucken kommer upp till Örebros Marcus Hardegård som skjuter iväg pucken mot mål. Då kommer Luleås Oscar Engsund och tacklar Hardegård i huvudet. Engsunds axel träffar huvudet på Hardegård som utgår från matchen”, skrevs det i anmälan.

Senare under dagen kom även beslutet då disciplinnämnden fäller Oscar Ensgund för "checking to the head". Han stängs därmed av i tre matcher och nämnden skriver att "tacklingen innebär stor skderisk och är respektlös då motspelaren befinner sig i en försvarslös position".

Oscar Engsund tvingas även böta 19 375 kronor.

TV: Simon Önerud om stödet i Jönköping

