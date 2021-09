Under 1980-talet var Reino Sundberg en av de stora målvakterna vi hade inom svensk hockey men han har ofta hamnat i skymundan. I veckans Old School Hockey möter vi burväktaren som berättar om sin karriärsresa och valet som han än i dag kan ångra.

Reino Sundberg var stormålvakten som ofta kom i skymundan. Oftast var det Wille Löfqvist, Christer Abris, Pelle Lindbergh, Roffe Ridderwall eller Peter ”Pekka” Lindmark som fick ta förstaspaden i Tre Kronor och med det också dom stora rubrikerna. Trots det spelade han en VM-turnering och elitseriehockey från egentligen 1974 till 1991. Han var även ner till Schweiz under tre säsonger då han spelade för Arosa.

– Född i Malmö, men jag flyttade till Jakobsberg då jag var runt två år. Sedan hamnade jag ute i Nacka då jag var fyra år, berättar Reino Sundberg då hockeysverige.se och OLD SCHOOL HOCKEY träffar honom i Tullinge söder om Stockholm där han bott sedan i mitten av 1980-talet.

– Pappa (Leif Sundberg) fick jobb här uppe. På den tiden sålde han kopieringspapper till bland annat arkitekter.

Hockeyn kom in i Reino Sundbergs liv efter det att han flyttat till Nacka.

– Jag började i Skuru IK. Varför det blev just hockey vet jag inte. Pappa spelade faktiskt fotboll i Malmö FF:s juniorlag. Han spelade bland annat tillsammans med Calle Palmér som sedermera blev proffs (Legnano och Juventus).

– Sedan hängde jag med brorsan, Kenneth, och spelade hockey. Han är två år äldre än jag. Jag spelade även fotboll i Järla. Det gjorde jag fram till det att jag var 17 år. Jag gick också till Djurgården när jag var 17 år. Först tränade jag sommarträning med Djurgården på Stadion. Sedan tog man bussen och tummelbanan för att åka och träna fotboll.

– Sommarhockeyträningen var 18 till 20.30. Sedan var fotbollsträningen från hav nio till tio ungefär.

Varför valde du hockeyn före fotbollen?

– Egentligen har jag ingen aning. Jag kom med i TV-pucken två år. Första året var jag reserv. Andra året spelade jag. Antagligen hade jag lite bättre förutsättningar för hockeyn, men jag har alltid tyckt att fotbollen varit kul.

– Anledningen till att jag blev målvakt var att min bror alltid ville skjuta på mig. Jag fick aldrig låna klubban utan fick stå hemma i hallen och ta emot puckarna. Sedan började det här med ansiktsmasker på målvakter och skydden var lite ballare för keeprarna.

Stod du matcher även utan mask?

– Jag hade kunnat göra det, men mina föräldrar tvingade på mig mask. Jag sa inte så mycket om det förutom en gång. Efter att jag köpt första masken gick jag ner och spelade landhockey utan mask. Då fick jag en klubba över läppen. Det var bara att åka upp till sjukan och sy, skrattar Reino Sundberg.

Var ni en idrottsfamilj?

– Ja, pappa hade spelat fotboll och gillade idrott. Brorsan har spelat fotboll, hockey och handboll. Bland annat var han med om att vinna St. Erikscupen i handboll. Dom hade ett riktigt bra 55-lag som gick till final i fotbollen och hockeyn. Sedan vann dom, som sagt var, handbollen. Det var samma killar som spelade alla sporter.

Nu var det inte enbart ishockey och fotboll som gällde för en ung Reino Sundberg.

– Nej, det var lite boxning också. Det var ute i Skuru. Jag tyckte boxningen var kul, men föräldrarna tyckte det inte var lika kul då jag kom hem helt nedblodad efter att ha fått något slag på ”pipen”.

Reino Sundberg växte upp på Ugglevägen i Ektorp och Skuru IK blev hans första hockeyklubb.

– Ektorp, som det heter, ligger nära Skuru. Jag var 16 år då jag debuterade i A-laget. Debuten minns jag inte mycket av, men det var lite nervöst att komma upp i A-laget. Jag upplevde ändå att jag blev väldigt väl omhändertagen av alla som var där.

Var det i Skurus A-lag du hade förebilderna inledningsvis?

– Nej, det tror jag inte. Skuru låg i Division 3 på den tiden. Den jag tittade på var ”Honken” (Leif Holmqvist). Han var så himla bra och senare har jag fått spela mot honom också.

Vart höll ni hus med hockeyn då du fortfarande spelade i Skuru?

– Först var vi på Skuru IP. Sedan var vi uppe på Nacka IP. Där var vi egentligen hela tiden, men det fanns ingen hall då.

– Nacka SK hade på den tiden ett bra Division 2-lag som ofta var upp och knackade på dörren till det som då hette allsvenskan (dagens SHL). Dom var till och med upp i allsvenskan något år (1975/76) då bland andra Bert-Ola Nordlander spelade där.

”Att dom var lite äldre gjorde att jag valde Djurgården eftersom jag visste att jag då skulle vara lagets påläggskalv”

Reino Sundberg om valet av Djurgården.



En av tränarna Reino Sundberg hade i Skuru var Lars-Gunnar Jansson. Känd både som hockeytränare och expertkommentator på Radiosporten.

– Han var även med som tränare i TV-pucken. Jag hade honom även i juniorlaget, men framför allt hade han hand om A-laget i Skuru. Jag var ju upp där och tränade då och då. Vi har sprungit på varandra under resten av livet också. Hockeyhallarna är ju inte så många och stora. Alla känner alla och det är bara kul.

Efter TV-pucken värvades Reino Sundberg 1974 till Djurgårdens juniorlag.

– Kurre Thulin från Djurgården hörde av sig. Samtidigt hörde Hammarby av sig, men dom låg då i tvåan. AIK hörde också av sig, men dom hade Gunnar Lejdborg. Han är bara två år äldre än jag och var riktigt duktig.

– Djurgården hade Peder Nilsson och han är sex år äldre än jag, 51:a, men också Roland Einarsson som är född 1948. Roland gick för övrigt bort för flera år sedan (2004). Att dom var lite äldre gjorde att jag valde Djurgården eftersom jag visste att jag då skulle vara lagets påläggskalv.

Givetvis blev steget över till Djurgården en kontrast jämfört med hur hockeymiljön var ute i Skuru.

– Jo, så var det, men det funkade bra i Djurgården också och det var schyssta killar och allt det där. Jag har aldrig haft några sådana problem och alla har tagit hand om mig. Det var bara Björn Palmqvist som kunde vara lite sur.

– Vi som lyckades överleva honom blev ganska hyfsade. I alla fall dom flesta av oss, säger tidigare Djurgårdsmålvakten med ett leende.

Björn Palmqvist, Stig ”Stickan” Larsson, Claes-Göran ”Myggan” Wallin…

– ”Stickan” var jättesnäll. ”Myggan” med, men Björn kunde hacka på oss samtidigt som han brydde sig om oss.

– Vi spelade en veteranmatch i Helsingborg. Björn hade en speciell blick när kom och blängde på en. Jag stod i båset och öppnade inte dörren. Då blängde han på mig och knackade till, precis som vanligt, så att jag hoppade högt.

– Jag sa ”jag känner igen den där blicken sedan tidigare”. Då garvade han bara. Nu vågar jag ju säga ifrån vilket jag inte vågade då.

Den Reino Sundberg mest delade målvaktsklubba med i Djurgården var Peder Nilsson. Pappa till VM-guldmålvakten Anders Nilsson.

– Han var helt suverän mot mig. Vi umgicks inte privat. Han var polis och hade familj medan jag var ungkarl.

– Peder blev aldrig sur då jag fick stå före honom, men däremot blev han ganska sur på tränaren. Vi hade under alla säsonger en bra relation. Han pushade och hjälpte mig. Roland Einarsson däremot kunde komma och köra bort mig från målet då jag var lite yngre när han ville stå. Peder var aldrig sådan.

Peder Nilsson.

En som spelade med Reino Sundberg i Djurgården var Kenta Nilsson som kom att lämna klubben för AIK efter klubbens degradering till Division 1 1976.

– Kenta var helt suverän då vi spelade tillsammans. Vi spelade även tillsammans i juniorlaget. Han vann skytteligan i elitserien den säsongen vi åkte ur. När han sedan spelade för AIK säsongen efter var han också med högt upp i skytteligan (slutade fyra). Alla visste såklart att han var väldigt bra och lika skämtsam som han är nu.

– Palmqvist högg mycket på Kenta. I Djurgårdens omklädnings fanns det pelare. Kenta satt på ena sidan och Björn en bit bort, men på andra sidan av pelaren. Efter en period var han så jäkla sur på Kenta. Björn lutade sig åt ena hållet om pelare för att blänga och skälla på Kenta. Då lutade sig Kenta åt det andra och så där höll dom på.

– Kenta garvade hela tiden medan Björn blev mer och mer förbannad, men Kenta brydde sig inte och det var typiskt honom.

Reino Sundberg etablerade sig i Djurgården då laget åkt ut elitserien. Säsongen 1976/77 blev en säsong där alla lagen i Division 1 Östra såg det som årets match att få möta Djurgården oavsett om det var i hemmahallen eller på Johanneshovs Isstadion.

– Det var ändå lite annorlunda. Åker du ur idag är det som att hälla ur innehållet ur en Coca Cola-flaska. Sedan ska du fylla på med vatten i den. Dom vi förlorade var Kenta och Lars-Göran Nilsson som båda gick till AIK. Lars-Göran hade kommit till Djurgården bara några år innan. Alla andra stannade kvar ”Har vi åkt ur ska vi även vara med och ta upp Djurgården igen”.

– Säsongen vi åkte ur var jag med i truppen som tredjemålvakt bakom Peder och Christer Wiberg och räckte inte riktigt till, men säsongen i ettan var det bara jag och Peder.

Säsongen 1978/79, andra säsongen efter återkomsten till elitserien, tog tränaren, Eilert ”Garvis” Määttä, Djurgården till SM-final mot Modo.

– Peder stod alla matcher i det slutspelet. Anders Kallur kom till oss den säsongen, men även Bosse Berglund, Håkan Dahllöf, Mats Waltin… Det hade kommit många bra spelare efter att vi gått upp och Djurgården satsade ordentligt den säsongen

– Vi började den säsongen lite segt, men efter hand gick det bättre och bättre. ”Garvis” var tränare, men vi hade då kanske behövt en tränare som hade lite mer piska. Däremot hade vi bra spelare som gick in och tog tag i saker och ting.

Modo vann finalserien mot Djurgården. Samtidigt satt stockholmarnas stora stjärna, tidigare Modo-spelaren Anders Kallur, på läktaren skadad.

– Modo hade haft ett stabilt lag och trupp under en längre tid. Vi kom upp som nya och jag kan tänka mig att skillnaden var att Modo hade mer erfarenhet.

– Kallur hade skadat bröstbenet och att han inte kunde vara med var nog den största skillnaden. Han var otroligt bra och blev efter säsongen proffs i New York Islanders. Modo gjorde väl rätt som skadade honom. Annars hade dom nog inte vunnit, säger Reino Sundberg lite skämtsamt och med glimten i ögat.

”Klart att jag blev sur, det är den inställning man har då man inte kommer med”



Reino Sundberg om att inte ta plats i truppen till OS 1980.

Säsong 1979/80 etablerade sig Reino Sundberg som etta i Djurgården och fick chansen att spela i Tre Kronor för första gången.

– Ja, exakt. Kommer ihåg att (Valeri) Kharlamov skällde på mig en gång i debuten. Jag hade väl gjort någonting på honom. Matchen förlorade vi med 8-2.

Det måste ändå varit ett stort och snabbt steg från att varit reserv i Djurgården till att säsongen efter spela i Tre Kronor samtidigt som du blev väldigt uppskriven i media för dina prestationer?

– Det där tänkte jag inte på. Jag levde lite i nuet. Samma år var det OS i Lake Placid. Där var jag tredjemålvakt bakom Pelle (Lindbergh) och Willie Löfqvist.

Var det en besvikelse att du inte fick en plats i OS-laget?

– Jag hade varit med på För-OS i Lake Placid, men besviken vet jag inte… Klart att jag blev sur. Det är den inställning man har då man inte kommer med. Wille var jätteduktig i Brynäs då och Pelle hade kommit fram i AIK.

– För-OS var en bra turnering. Bland annat var USA:s OS-lag där. Dom vann ju guldet i OS. Vi ledde med 2-1 i den matchen inför sista perioden. Sedan torskade vi med 4-2. Kanadas OS-lag var också med, men dom var inte lika bra. Under den turneringen var (Jan-Erik) ”Biffen” Nilsson ledare.

Reino Sundberg var också den som vaktade målet under För-OS matchen mot USA. På bänken satt Peter Lindmark.

– USA var bra, en lagmaskin som aldrig gav upp utan bara körde och körde. Det var collegespelare som spelade matcher i International Hockey League, vilket var tredje ligan där borta. Det här gjorde att dom hade fått spela väldigt mycket matcher tillsammans. Dom spelade även mot collegelag.

En som Sundberg spelade i landslaget med var Pelle Lindbergh som omkom efter trafikolycka i november 1985.

– Vi var bästa polare, säger Reino Sundberg som tystnar en stund innan han fortsätter:

– Vi spelade fotboll i Järla tillsammans. Han stod i mål i juniorlaget där. Han är 59:a så jag är två år äldre än honom. Vi möttes ofta i korridoren på Hovet då han kom upp i Hammarby och vi spelade mot varandra i juniorlaget.

Pelle Lindbergh.

Hur minns du idag 10:e november 1985 då Pelle kraschade med sin porsche vilket ledde till hans död dagen därpå?

– Den dagen lär jag nog aldrig glömma. Det började med att en journalist som ringde och frågade mig hur det var att köra Pelles bil. ”Vad menar du?” Jag blev lite tagen på sängen och sedan avslutade journalisten med att berätta att Pelle låg i koma i Philadelphia efter att han krockat med bilen. Det var så jag fick reda på det.

– Jag spelade i Arosa då och bodde i Schweiz. Jag ringde hem till pappa och han berättade vad som hade hänt. Däremot slängde den där journalisten bara på luren.

Det blev spel i en VM-turnering för Reino Sundberg, 1981 i Göteborg. Eller rättare sagt så spelade han en period.

– Från början var jag tredjemålvakt. Det var stort att få komma med till VM och det hade gått bra för mig hela den våren. Med var även Christer Abris som var jätteduktig, men han gjorde illa sig.

– Problemet för mig var att jag inte fått så mycket träning sista månaden innan turneringen. ”Pekka” (Lindmark) och Christer stod alltid på träningarna och fick avlösning av mig när dom själva ville. Nu för tiden kanske man sätter spelarna som inte spelar på testcykeln eller styrketräning, men den enda träning jag fick då var den med laget. Där har det gått framåt senaste tiden.

– Jag spelade en landskamp mot Tjeckoslovakien i mars och VM började i mitten av april. Det jag lärde mig efter den turneringen var att man behöver träna dubbelt upp för att hålla uppe konditionen, men jag till och med upp ett par kilo i vikt under VM eftersom vi fick mycket mat.

Hur minns du stämningen runt matcherna?

– Den var otrolig och fullt varje match vi spelade.

Hur ofta blir du påmind om matchen mot Sovjet?

– Inte så mycket nu längre…

”Pekka Lindmark som ett spöke för oss allihop vid den tiden. Han fick göra misstag, men gjorde någon av oss andra ett misstag så var det ut”

Tre Kronor mötte Sovjet i näst sista omgången av slutspelet i VM. Peter Lindmark storspelade under första perioden och Sverige hade 0-0. Många, inte minst Förbundskaptenen Bengt ”Fisken” Ohlson, trodde att svenskarna äntligen kanske kunde rubba den ryska björnen. I andra perioden inledde Sovjet en uppvisning som vi sällan skådat, varken tidigare eller senare. Efter två perioder var ställningen 0-6. Inför tredje perioden fick Reino Sundberg hoppa in. Hur slutade då matchen? Jo, 1-13(!).

– Det stod 6-0 när jag hoppade in. Sedan blev det sju bakåt i sista perioden. För att se det positiva brukar jag säga att jag var inne på ett framåt (skratt). Solen gick trots allt upp dagen efter också, men det var tufft. Speciellt eftersom jag inte hade fått någon träning också.

– Just ryssarna sköt nästan aldrig innan dom hade öppet mål och alla motståndarna var borta. Det var passning, passning, passning... Sedan sköt dom då det var 110 procents chans att göra mål. Så kändes det i alla fall på den tiden.

Du var ändå en explosiv målvakt, var det ändå svårt att agera mot det här spelet?

– Ja, så var det. När man inte spelar tappar man spelet även om explosiviteten finns kvar. Man tror att dom ska skjuta och går, men då blir man yvig i stället för att ha det här lugna spelet där man väntar, väntar, väntar.

– Man ska inte heller glömma att vi var amatörer. Några var halvproffs, men dom flesta av oss hade vanliga jobb. Det fanns bara Hovet för oss här i Stockholm att träna på då. Vi i Djurgården tränade alltid halv fem till sex. AIK hade sex till halv åtta och sedan bytte vi medan Hammarby alltid fick träna halv åtta till nio. Samtidigt tränade ryssarna hela dagarna vid den här tiden.

– När jag senare var målvaktstränare i Schweiz hade jag en spelare som hette Jevgenij Popikhin som hade spelat i det ryska landslaget samtidigt som jag spelade i Tre Kronor. Han berättade att dom blev väckta sex på morgonen, frukost och sedan började första träningen vid halv åtta och höll på till nio. Dom hade tre is-pass om dagen. Sedan hade dom även simning, styrketräning, konditionsträning, rehab. Sista passet brukade vara från sju på kvällen fram till halv nio. Så här tränade ryssarna elva månader om året och var också betydligt bättre tränade än tillexempel kanadensarna.

Perioden mot Sovjet var den enda Reino Sundberg fick göra under ett VM.

– Det var även nära att jag kom med till VM 1989, men då tackade jag själv nej. Jag höll på att bygga hus. Bland annat skulle jag varit med på en turné med Vikingarna till Italien och Sovjet. Vi skulle vara bort runt två veckor, men det hade jag inte tid med.

– Då hade Peter Åslin kommit fram så det stod ett tag mellan oss två. Dessutom var Roffe (Ridderwall) i landslaget då. Även Göte Wälitalo spelade en del i landslaget. Samtidigt var Pekka Lindmark som ett spöke för oss allihop vid den tiden. Han fick göra misstag, men gjorde någon av oss andra ett misstag så var det ut.

”Jag satte svansen mellan benen och åkte hem – det är vad jag ångrar idag”



Reino Sundberg om att lämna Philadelphia.

Vi backar bandet till säsongen 1981/82. Reino Sundberg lämnade Djurgården och blev ettårsfall.

– Det blev lite strul med ”Benke” Broberg som var ordförande i Djurgården. Inte så mycket med Leffe Boork, men det blev lite strul där också.

– Djurgården hade erbjudit en kanadensisk målvakt, Robbie Moore, att komma över. Det klumpiga här var att Moore var Pelles (Lindbergh) kompis som han spelat med i Maine. Jag fick redan på att han skulle få 30 000 dollar för att spela i Djurgården kommande säsong.

– Själv hade jag fått ungefär 2-3 000 kronor så jag tyckte att även jag borde få bättre betalt. Det här var efter att jag spelat VM. Dessutom hade ”Boorken” kommit från Hammarby. Med sig hade han Roffe (Ridderwall) som var hans favorit under flera år. Då valde jag att inte stanna kvar utan blev ettårsfall.

Vad gjorde du under den säsongen?

– Tränade mycket. Dessutom var jag över till Philadelphia på en camp. Jag fick om jag ville börja spela i Toledo i International Hockey League, men då blev det strul här hemma. Det här var då Mats Sundin hade åkt över och skulle fört bli avstängd på livstid. Samma skulle det bli om jag åkt över, men jag satte svansen mellan benen och åkte hem. Det är vad jag ångrar idag och självklart hade det inte hänt någonting om jag stannat kvar där.

Givetvis var det Pelle Lindbergh som låg bakom att Reino Sundberg fick den här chansen.

– Ja, så var det och det var en upplevelse. Jag spelade även två eller tre träningsmatcher med Philadelphia och Maine. Det var absolut inga vänskapsmatcher.

– Jag kommer ihåg en match då jag först stod och tittade ner i hörnet. När jag tittade upp låg tre, fyra par handskar framför målet och det var fullt slagsmål. Jag minns att bland andra Behn Wilson var inblandad.

– En grej som präntades in i huvudet efter det att jag varit där borta var att spelarna i NHL var stora. I American Hockey Leauge var spelarna kortare, men spelskickligare. När det kom till International Hockey League var det ännu kortare spelare.

Hur var relationen till Benke Broberg och Leif Boork efter det här?

– Den var dålig. Leffe gick ut och sa att han hade petat mig, men så var inte fallet. Det var jag som sa att jag hoppar över den här säsongen.

Inför säsongen 1982/83 skrev Reino Sundberg på för Hammarby som då var nykomlingar i elitserien.

– Hammarby behövde en målvakt. Dom frågade mig och jag hoppade på. En av anledningarna till att jag stod över en säsong var att jag då skulle bli fri att gå till den klubb jag ville. Annars tog klubbarna alltid betalt.

Hammarby gjorde förhållandevis en ganska bra säsong även om dom åkte ur med fem poängs marginal till kvalplatsen som Modo intog.

– Säsongen var ganska bra. Vi torskade ofta med uddamålet, men hade mycket publik, runt 5000 i snitt. Vi var med i alla matcher, men sämre lag torskar ofta med uddamålet.

Efter en säsong i Hammarby väntade tre säsonger i Schweiz för Reino Sundberg där han representerade Arosa.

– Det var genom Olle Öst. Vi hade tidigare varit på träningsläger i Schweiz och spelat mot bland andra Arosa. Lagen där nere tog då alltid in spelarna som gjorde mål. ”Virus” (Hans Lindberg) var tränare där och i Sverige bygger vi alltid bakifrån och framåt. I Schweiz byggde man framifrån och bakåt, men ”Virus” tog in mig och ställde mig längt bak.

– Att spela där var en upplevelse. Schweiz har blivit mitt andra land och jag har varit mycket där nere som tränare. Senast var jag i Arosa på deras hockeyskola under några veckor. Jag har också många vänner kvar i Arosa och många av dom jag spelade med bor kvar där.

”Vi torskade en del matcher. Då ville ledningen riva det där kontraktet, vilket inte var så kul”

Reino Sundberg inledde väldigt starkt i Arosa och sågs tidigt som en av ligans absoluta toppmålvakter.

– Det var en lägre nivå där nere, men jag hade en press på mig eftersom det bara fick vara två utlänningar i varje lag. Det här gjorde att jag inte var en i laget utan som utlänning var jag en av två. Går det dåligt får du sparken.

– Först skrev jag ett tvåårskontrakt. Sedan förnyade man det under år två. Det började gå dåligt mitt under andra säsongen och vi torskade en del matcher. Då ville ledningen riva det där kontraktet, vilket inte var så kul.

– Jag fick sparken, men jag anlitade en advokat där nere som kom från Arosa. Han såg till att jag blev kvar där plus att klubben och vår president fick betala min advokatkostnad. Jag hade ändå en väldigt bra relation med presidenten. Även efteråt.

Under Reino Sundbergs tredje säsong i Arosa bytte klubben tränare. In kom Timo Lahtinen.

– Han hade det nordiska tänket och han var kanske lite för snäll. Där nere skulle man ha en järnhand att styra med, men jag tycker jättemycket om Timo. ”Virus” var annars en som kunde bli förbannad Det bästa betyg en tränare kan få är väl när man sitter på bänken men ändå tycker om tränaren. I mitt fall så satt jag till och med på läktaren, men tyckte om tränaren.

– Timo tog med sig en ny målvakt, Urs Räber, men han slet sönder ett ledband i knäet, vilket jag själv också hade gjort året innan. Den innebar att jag fick stå nästan hela säsongen medan den kanadensiska backen (Pierre Lacroix) fick stå vid sidan av.

– Efter den säsongen drog sig Arosa ur förstadivisionen på grund av att man inte längre hade ekonomi för att spela där. Jag åkte hem efter den säsongen eftersom Arosa skulle spela i Division 1 och där fick inte lagen ha några utländska spelare.

”Jag släppte in sju mål eller något och nästan så folk kastade burkar på mig”



Reino Sundberg om den "kräsna" SSK-publiken.

Efter tre säsonger i Arosa skrev Reino Sundberg i stället på för Södertälje som då spelade i elitserien.

– Det var genom Dan Hobér. Han hade varit tränare i Davos och ville då ha mig till Södertälje. Han fick sparken efter den säsongen. Efter det kom John Pettersson.

Var det flera klubbar som var intresserade av dina tjänster efter tiden i Schweiz?

– Nej, inte det året. Däremot ringde ”Honken” (Leif Holmqvist) året innan och frågade om jag ville komma till HV71.

Hur var det att komma in i Södertälje, en även flytta hit till Tullinge?

– Då var det riktnummer och jag var uppväxt i stan. Dit 08 går är gränsen för vart jag kan bo, skrattar Reino Sundberg och fortsätter:

– Jag var även nere i Södertälje och tittade på lägenheter, men nej. Tumba hade 0755. 08 slutade här i Tullinge och det var en anledning till att jag flyttade hit.

– Det gick inte så bra för mig i Södertälje i första matchen. Jag släppte in sju mål eller något och nästan så folk kastade burkar på mig. Den publiken är ganska kräsen. Sedan var det vissa spelare, exempelvis Peter Loob, som hade lite näsan i vädret och var kaxig. Thom Eklund kunde också slänga ur sig ett och annat ord i början.

– Det tog ett par matcher sedan var dom tysta i alla fall. Jag skulle nog säga att den bästa säsongen jag gjort var i Södertälje.

Glenn Johansson, Anders Eldebrink, Thom Eklund, Peter Ekroth, Conny Jansson… Det måste ändå ha varit ett ganska skönt gäng?

– Sedan kom (Mats) Hallin dit också så vi hade ett riktigt bra lag.

Reino Sundberg kom att spela i Södertälje från 1986 då laget låg i elitserien till 1992 då SSK var ett lag i allsvenskan.

– Tiden i Södertälje var jättebra och nog dom bästa åren för mig. Tyvärr var jag skadad mycket. En gång slet jag av ledbandet i tummen. Sedan drog jag av muskeln bak i benen. Dessutom fick jag diskbråcket.

– Jag slutade i Södertälje då jag var 34 år. Då fick dom bära ut mig eftersom dom inte ville ha kvar mig längre. Hade dom inte sagt det då så hade jag nog fortfarande spelat, skrattar Reino Sundberg.

Södertälje tappade allteftersom mark och säsongen 1990/91 åkte alltså klubben ur elitserien.

– Vi tappade spelare. Bland annat försvann (Anders) Eldebrink till Kloten. När en person satsar mycket pengar, vilket Nisse (Andersson) gjorde, när blir dom mätta på något sätt när dom vunnit sitt SM-guld. Det kan ni se i många andra föreningar också.

– Det är svårt att hålla i som Färjestad och dom här lagen har gjort under många, många år. Nisse var ju järnhanden hos oss.

Blev det mycket gnäll inom laget och klubben vid den här tiden?

– Så blir det när det inte går bra. Vi fick Oto Haščák, men sedan fick vi inte många mer samtidigt som tre, fyra av våra tongivande spelare gick. Glenn Johansson, ”Malin” (Tomas Jernberg) och så vidare.

Hur reagerade du på att inte få ett nytt kontrakt med Södertälje efter säsongen 1991/92?

– Då blev jag ledsen och det var inte så kul. Samtidigt förstod jag Södertälje. Jag hade opererats för diskbråck, men åkte på ett till.

Fanns det andra klubbar som var intresserade av att få dig till deras lag efter att du fått lämna SSK?

– Ja, det var några småklubbar. Bland annat Haninge, men att sitta åka dit varje dag…

Du spelade senare ändå i Division 1 och 2 för Salem, Botkyrka och Tumba.

– Det var tre och ett halvt år efter att jag slutat i Södertälje. Efter första diskbråcket tog det tre månader till det att jag stod på is igen. Andra diskbråcket kom sista säsongen. Vi spelade mot Almtuna och jag skulle bara ut och skjuta bort en puck då det klickade till i ryggen.

– Det lustiga är att jag spelade perioden ut. Sedan gick det inte mer. Under fem, sex månader hade jag världens diskbråck och behövde opereras en gång till. Efter den operationen tog det tre år att bli frisk. Samtidigt gick jag på brandskolan eftersom jag tänkte jobba som brandman i Södertälje.

Hur var det att göra comeback 1995?

– Det var kul och jag gjorde det också för skojs skull. Jag hade en bra kontakt med Salem. Bland annat spelade även Tomaz Eriksson där. Efter det började jag här nere i Tumba där Thom Eklund var tränare. Jag var både spelare och målvaktstränare där och har varit i klubben och jobbat under många år.

– Bland annat har jag varit assisterande A-lagstränare, A-lagsspelare, målvaktstränare och så vidare.

Hur ser ditt liv ut idag?

– Det är fullt upp med min 12-åring, Linus, som spelar i Tumba. Han började i Tullinge då han var tre år. Efter ett tag flyttade han över till Huddinge och var där under flera år. Sedan träffade jag Magnus Zirath på en tränarekurs. Vi snackade lite och han övertalade mig att Linus skulle gå till Tumba. Det är ju nära där vi bor och jag hade ju varit i klubben under så många år. Sedan jobbar jag på 50 procent på Arlanda Express, avslutar Reino Sundberg.

