Förre FBK-talangen sköt första målet – efter soloprestation

Målet kom i den första perioden och gav Ilves en 1–0-ledning i matchen. Leo Lööf fick tag i pucken uppe på blålinjen innan han gav sig iväg med pucken längs med blålinjen, vända bort forecheckande forwards innan han bröt in framför mål och elegant kunde sätta sitt första mål i Ilves-tröjan.

Matchen mot HPK vann Ilves i slutändan med 6–2.

– Jag vill först och främst vara bra i försvaret, men jag har också offensiva förmågor. Det är alltid kul att göra mål. Mitt mål är att hjälpa laget att vinna matcher, säger Lööf till Jatkoaika.



Leo Lööf (STL) scoring an absolute beauty for his first goal with Ilves in Liiga earlier today #stlblues pic.twitter.com/yC6uFOBhvw