– Jag hamnade väl i ett fack där, säger han till hockeysverige.se om tiden i Närke.

Glenn Gustafsson kom till Örebro 2014 och spelade sig hela vägen upp i A-laget, där han blev mer eller mindre etablerad redan säsongen 2016/2017. Trots att han nyligen fyllt 23 har Gustafsson nu hunnit spela en bra bit över 200 matcher i SHL - och 225 av hans 229 framträdanden i ligan kom i Örebros dress.

De senaste fyra matcherna? Då har han representerat Växjö, klubben han flyttade till inför säsongen.

– Jag tycker jag kommit in i det bra här. Det rullar på bra och jag tycker jag är på väg att komma dit jag vill komma i spelet. Jag hade en jobbig match idag (läs: i torsdags) men jag tycker ändå det känts bra så här långt, säger Glenn Gustafsson till hockeysverige.se efter Växjös 6-4-förlust mot Brynäs.

"KOM INTE MYCKET LÄNGRE"

För ett par år sedan var känslan att stockholmaren var på väg mot ett stort genombrott. Han sköt säsongen 19/20 nio mål och var Örebros fjärde bästa målskytt. Men när produktionen skulle växlas upp ytterligare förra säsongen blev det helt enkelt inte så. Istiden gick ned med ungefär en minut per match - och 9+4 i poängprotokollet blev 6+7.

Det gjorde att Glenn Gustafsson bestämde sig för att lämna den klubb han varit trogen under sju raka säsonger.

– Jag hamnade väl i ett fack där, att jag bara var en defensiv spelare. Jag kom väl inte mycket längre, helt enkelt, inleder han och fortsätter:

– Men jag förstår dem också. Det var ju så att när jag kom upp i A-laget var jag ju den där fysiska spelaren. Men jag fick väl inte riktigt visa vilken spelare jag var fullt ut. Det var lite därför jag ville byta omgivning. Att jag fått den chansen här (i Växjö) känns väldigt bra.

Förra säsongen snittade Gustafsson drygt 13 minuters istid per match, och omkring tio sekunder per match i powerplay. Nu ligger hans istid på 16:33 per match och 2:30 av den tiden är i powerplay, där han fått chansen i den formation som gjort samtliga 15 Växjöpoäng i spelformen så här långt,

– Det är såklart ett steg upp i offensiven, och något jag inte var van med i Örebro. Det är ett steg för mig personligen också, att utveckla min offensiva del. Det var därför jag kom hit, för att få den chansen och för att bevisa att jag vill ha den rollen också. Jag trivs bra i den omgivningen och att få spela med så skickliga spelare som (Robert) Rosén, (Richard) Gynge, Julius (Nättinen) och (Joel) Persson. Det är häftigt att få vara med där.

Växjös powerplay har så här långt gjort fem mål på 16 försök, vilket ger en utdelning på 35,7 procent. Bara Timrå är vassare.

"KÄNNER VINNARKULTUREN"

Många har genom åren jämfört just Örebro och Växjö. Det är två relativt unga föreningar som snabbt etablerat sig i SHL, och som haft klara ambitioner att ta framträdande roller i svensk ishockey. Växjö har hittills lyckats klart bättre, med sina tre SM-guld, medan Örebro nådde sin hittills största framgång förra säsongen då man tog sig till semifnal. De nämns dock som en av många kandidater till SM-guldet 2022.



Går det att peka på något speciellt som gjort att Växjö tagit det steget?

– Det är svårt att säga, det är ganska mycket små detaljer. Örebro är också på väldigt god väg att bli ett topplag, i år snackar man ju verkligen om dem som ett lag för toppen. Det är egentligen mellan mina första år i A-laget i Örebro som man ser att det finns en skillnad jämfört med hur det är här, och varför Växjö har vunnit tre guld på kort tid. Men jag tror att Örebro är på god väg att komma dit också. Det är som jag sa, små detaljer och svårt att säga något specifikt.

– Det gäller helt enkelt att vara bäst när det gäller i slutet av säsongen, och man känner verkligen den där vinnarkulturen här nere.

Märker man av på något sätt, när man kommer in utifrån, att det finns ett högt självförtroende? Eller en hög svansföring, för den delen?

– Nej, verkligen inte. Inte på det sättet. Grunden är hårt jobb. Det snackar vi mycket om. Vi ska sätta defensiven först och sen kommer resten. Det finns verkligen ingen hög svansföring eller så, men vi ska ha bröstet ut och visa var vi står och vilka vi är. Vi är laget att slå, men det är bara roligt att folk vill slå oss.

"DÅ FÅR MAN VÄL BEVISA MOTSATSEN"

Växjö må vara regerande mästare, men guldtipsen på de senaste årens gigant är få.

– Folk snackar väl inte lika mycket om oss i år, så vi kan gå lite som en underdog. Det är perfekt.

Föredrar ni att vara underdogs, snarare än favorittippade?

– Äh, det spelar väl ingen roll egentligen, säger han med ett leende och tillägger:

– Men det är väl skönt om ingen snackar om oss eller tro på oss. Då får man väl bevisa motsatsen, tänker jag.

Bröstet utåt, var det ja...





