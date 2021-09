Linköping har fått en mardrömsstart på den nya SHL-säsongen.

Då får stjärnforwarden Broc Little skarp kritik av C Mores experter för sitt loja agerande i backcheckningen.

– Det beteendet som han visar upp där vid ett 1-0-mål, det där är inte okej, säger Johan Tornberg i C Mores studio.



Det har inte varit någon rolig start på SHL-säsongen för Linköping då de har förlorat sina tre första matcher och under lördagen fortsatte eländet mot Leksand.

Leksand gjorde mål på sitt första skott i matchen efter en spelvändning där hemmalaget anfaller med fler spelare än vad LHC har försvarande spelare.

I periodpausen fick senare stjärnforwarden Broc Little skarp kritik av C Mores experter för sin icke-existerande backcheck.

– Titta på Broc Little här, lite halvdant och tar inte ett skär. Det gör att det blir ett fyra mot två övertag i inledningen på bortaplan mot Leksand. Det här man inte råd med, säger Petter Rönnqvist i studion.

”HAR INTE RÅD MED SÅDANT HÄR”

Han får medhåll av expertkollegan Johan Tornberg.



– Du har helt rätt i analysen där Petter. Jag blir nästan upprörd. Ett lag som har förlorat tre matcher och du har ledande spelare som gör så. Vi vet att Broc Little är en skicklig spelare men det beteendet som han visar upp där vid ett 1-0-mål, det där är inte okej. I min bok är det där en ruggig disciplingrej från en spelare som ska vara ledande i sitt lag. Det är skämskudde på Broc Little, säger Tornberg.

Petter Rönnqvist menar då att detta är något som Little behöver få höra av tränaren Klas Östman när laget samlas inför den andra perioden.

– Det gäller att göra de här sakerna rätt, det låter tråkigt med tålamod men det handlar om att skicka signaler till resten av gruppen. Broc Little är ”by far” den absolut bästa spelaren Linköping har offensivt. Det här är inte okej, det här måste Östman ta i omklädningsrummet, du har inte råd med sådant här, säger Rönnqvist.

Linköping lyckades sedan vända och vinna matchen med 4-3 efter straffar.

