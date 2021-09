Sylvain Lefebvre fick sparken som assisterande tränare för Columbus Blue Jackets efter att ha vägrat ta vaccin mot Covid-19 och Zac Rinaldo stoppades från Columbus träningsläger efter att också ha vägrat vaccinering.

Detroit Red Wings är dock inte lika hårda mot sin stjärnforward Tyler Bertuzzi.

Han tänker inte heller vaccinera sig men han kommer fortfarande att spela med laget under säsongen 2021/22.

– Det är hans beslut. Jag är inte i en position att jag kan tvinga honom. Vi kan inte tvinga någon att vaccinera sig. Personligen är jag vaccinerad och hela min familj är vaccinerad. Mer behöver jag inte säga, säger general manager Steve Yzerman på en pressträff.



