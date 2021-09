Linus Videll har fått en bra start på säsongen och var högst delaktig när Djurgården vände och vann lagets senaste match mot Brynäs IF.

För Hockeysverige.se berättar han nu om återkomsten till Sverige, målen för säsongen och valet mellan Södertälje SK och Djurgårdens IF.

– Anledningen till att det blev Djurgården var att jag fick spela på en högre nivå här och att jag får visa vad jag kan, säger han.

Stockhomskillen, Linus Videll, återvände till Sverige efter tio säsonger i KHL. I Sverige har han sedan tidigare representerat de tre stora "Stockholmsklubbarna" AIK, Södertälje och Djurgården.

När det var dags för återkomst efter att ha spelat lång tid utomlands föll valet på Djurgården, men en återkomst till Södertälje var inte långt borta.

– Efter i år var det antingen att vara kvar i KHL eller att flytta hem och då var det SSK och Djurgården som jag pratade med. Inget annat lag var aktuellt för mig i Sverige, säger han och tillägger:

– Det laget jag kanske hade mest känslor för är väl SSK då det är där jag har varit nyligen och under en längre period.

Hur kommer det sig att beslutet föll på Djurgården?

– Först tog jag beslutet att komma hem, då jag hade erbjudanden om att stanna kvar i KHL. Det andra beslutet var om det skulle bli SSK eller Djurgården och det var nära att det blev SSK. Anledningen till att det blev Djurgården var att jag fick spela på en högre nivå här och att jag får visa vad jag kan.

36-åringen inledde karriären i Djurgården och har laget som moderklubb. Som barn var drömmen att slå sig in i A-laget och till slut gjorde han det, men kanske på en annan väg än den han tänkt sig som barn.

– Det var något man drömde om som liten, då ville jag bara spela i A-laget och hoppas på NHL.

Och nu har du även blivit utsedd till kapten?

– Ja, det är skitstort att få vara kapten och det är en ära, men det är ingenting jag har gått runt och tänkt eller hoppats på utan man fokuserar ju bara på att spela så bra hockey som möjligt. Oavsett om jag hade varit assisterande eller lagkapten så är jag här för att hjälpa laget, vilket jag hoppas alla andra också är. Vi är på en resa tillsammans och då gäller det att ingen går och gömmer sig, säger han för att sedan konstatera:

– Det är den största klubben och speciellt såklart. Det är ju mesta mästarna.

"HAR EN DEL SPETSKOMPETENS – LYCKADES FÅ FRAM DEN"

Linus Videll har under sin långa karriär samlat på sig en hel del erfarenhet. Det blev extra tydligt i helgen, då all rutin hoppade igång samtidigt. Genom ett mål och två assist var han minst sagt delaktig när Djurgården lyckades utjämna matchen sent i tredje perioden och dessutom vinna i förlängningen mot Brynäs IF.



– Jag tycker inte jag var där alls i starten. Det kändes inte som jag hade några ben i början av matchen. Sedan lyckas jag hitta någonting i slutet av matchen, men det var ju inte bara jag. Vi har spelare som är med och krigar hela tiden och inte får en poäng eller assist i matchen. Sedan har vi "Sören" (Marcus Sörensen) med sitt direktskott som är jättefint och Tom (Nilsson) med passen. Någon som alltid bör nämnas är Mantas (Armalis) som håller oss kvar i matchen, säger Videll om lagets insats mot Brynäs och fortsätter:

– Jag är glad att jag lyckades hitta någonting. Jag tycker att jag har en del spetskompetens och den lyckades jag få fram i matchen. Då räckte det, men det kommer inte att räcka i längden. Man kan inte bara visa det i fem till tio minuter utan man måste kunna visa det i en hel match.

Linus Videll. Foto: EMMA WALLSKOG/Bildbyrån

Djurgården har startat säsongen med två vinster och en förlust. Förlusten kom redan i den första matchen mot Skellefteå, då Djurgården släppte in tre mål på drygt tre minuter.

– Mot Skellefteå var det några minuter i första perioden som vi var riktigt dåliga, vilket de utnyttjade. Annars tycker jag att vi var bättre än de i långa stunder den matchen. Det var i alla fall en jämn match, men det går inte spela så slappt. Det har varit jämna matchbilder, men på väldigt olika sätt, säger Videll.



Vad har ni sagt måste förbättras?

– Vi pratar om allt, och en säsong är hela tiden en utveckling. Det gäller för oss att alltid lokalisera vad vi kan bli bättre på, vilket vi hela tiden jobbar med, säger han.

Vad exakt är det ni jobbar med?

– Vi måste hitta en jämnhet och trygghet som lag. Det kommer perioder där det inte är så bra, men vi måste känna oss trygga i det och sikta på att ha höga toppar. Vi ligger lite efter med förberedelserna med tanke på (Jacob) Josefson, (Sebastian) Strandberg som bara var med i en försäsongsmatch och Sören (Marcus Sörensen) då som inte gjorde någon försäsongmatch. Jag tycker vi ligger lite efter. Jag var sjuk, någon annan var sjuk, Paul Carey åkte hem. Det var mycket som hände och det var en stökig försäsong. Jag tror att vi kommer förbättra oss mycket rätt fort.

"VI SKA SLUTA TOPP-SEX"

Den 30 september tar Djurgården emot Leksand på Hovet och kommer då att få spela inför fullsatta läktare för första gången sedan Covid-19-utbrottet. En tanke som Videll gillar, men som han inte lagt något stort fokus på ännu.

– Det är klart man ser fram emot att skrinna ut på isen inför fullsatta läktare, vilket är speciellt., säger han och tillägger:

– Jag har egentligen inte tänkt så långt i framtiden ännu. Förberedelserna ligger på matchen mot Malmö just nu.

Kommer vi få se ytterligare mål från din klubba redan mot Malmö?

– Det är alltid kul att göra mål, men framförallt att vi vinner. Ett tredje mot Malmö hade suttit skitfint, skrattar han och fortsätter:

– Jag tänker väl inte så mycket utan jag försöker bara spela så bra hockey som möjligt och jag vet att jag har det i mig. Jag har några nivåer upp och jag behöver förbättra mig också. Vi ska försöka vinna så många matcher som det går då vi har ett bra lag.

Hur bra är Djurgården i år och vad ska man ha för förväntningar?

– Vi ska vara i topp sex och ha det som målsättning, men då gäller det att vi vinner mycket.

