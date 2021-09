KLART: Så spelar Tre Kronor under OS

VM blev ett misslyckat första mästerskap för förbundskaptenen Johan Garpenlöv men snart kommer han få chansen till revansch då OS i Peking bara är några månader bort.

Det är sedan en tid tillbaka klart att NHL-stjärnorna kommer att resa till Kina för att spela i det stora mästerskapet som drar igång i februari.

Under torsdagen släpptes spelschemat för hockeymatcherna under OS och så här spelar Tre Kronor under mästerskapet:

10 februari: Sverige-Lettland.

11 februari: Sverige-Slovakien.

13 februari: Finland-Sverige.

Gruppspelet avslutas alltså med en förväntad "gruppfinal" mellan rivalerna Sverige och Finland. Ettan och tvåan i gruppen går direkt vidare till kvartsfinal medan resten av lagen spelar playoff om att ta en plats i slutspelet.

Damkronorna har ännu inte kvalificerat sig för spel i OS i Peking då de ska spela ett avgörande kval i november då de ska ställas mot Slovakien, Frankrike och ett lag som ännu inte har kvalat in till det avgörande kvalet.

