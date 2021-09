Efter tunga starten – Leksand tar första segern

Leksand har fått allt annat en bra start på den nya SHL-säsongen då de hade förlorat mot Malmö (3-4), Rögle (1-5) och Skellefteå (0-3). Tre raka förluster, noll poäng och minus åtta i målskillnad var ett facit som gjorde att de låg sist i tabellen.

De hade även tappat Carter Camper till skada på träning i går och under kvällens match mot Frölunda klev även Ben Thomas och August Berg av med skador.

Men spelmässigt lossnade det dock äntligen för Leksand då de lyckades ta sin första seger för säsongen genom att vinna med 4-2 borta mot Frölunda.

Det var mållöst efter den första perioden men i den andra lyfte masarna sitt spel och sköt tre raka mål.

Först satte Nils Åman 1-0 till Leksand efter en soloprestation som slutade med att pucken styrdes in i mål via hans skridsko. Efter videogranskning kom domarna fram till att det inte rörde sig om någon spark.

”SKÖNT ATT VI FÅR UTDELNING”

Lagkaptenen Patrik Zackrisson kunde sedan sätta 2-0 innan Calle Själin prickade in 3-0 innan andra periodens slut. I periodpausen var Själin nöjd med lagets insats.



– Skönt att vi får utdelning på sådana mål när vi får in lite skitpuckar och har något att bygga på, sade Själin i C More och fortsatte:

– Det här är en mycket bättre period än första. Vi får fast dem mer och får mer farliga avslut så vi har någonting att gå på hela tiden.



Leksand utökar! Calle Själin gör 3-0💥 pic.twitter.com/aCEvrDcTPF — C More Sport (@cmoresport) September 23, 2021

Frölunda fick sedan en drömchans att komma tillbaka in i matchen då de fick ett straffslag redan 17 sekunder in i den tredje perioden. Ryan Lasch lyckades dock inte förvalta läget utan sköt utanför.

TRE POÄNG AV ÅMAN

I stället kunde Leksand sätta 4-0 då Nils Åman blev tvåmålsskytt. Det var hans tredje poäng i matchen då han tidigare även stått för en assist. Även Max Veronneau stod för tre poäng i form av tre assist.

Frölunda gav sig dock inte utan försökte kämpa sig tillbaka in i matchen. Först reducerade Christian Folin och därefter kom 2-4 efter mål av Jens Olsson.

Närmare kom de dock inte då Leksand kunde hålla undan och vinna med 4-2.

Frölunda – Leksand 2–4 (0-0,0-3,2-1)

Frölunda: Christian Folin, Jens Olsson.

Leksand: Nils Åman 2, Patrik Zackrisson, Calle Själin.

TV: Vad kan man förvänta sig av årets upplaga av Leksands IF?

Matchrapporter: Nils Åman tvåmålsskytt för Leksand i segern mot Frölunda Skellefteå höll nollan och tog stark seger mot Leksand Rögle vann mot Leksand på bortaplan Örebro skriver historia – klar för sin första semifinal Slagläge för Örebro Hockey efter ny seger