Victor Hedman: ”100 procent redo efter operationen”

Tampa Bay Lightning vann Stanley Cup för andra året i rad och återigen var Victor Hedman en av spelarna som ledde vägen för klubben – men han höll inte samma klass som när han vann Conn Smythe som slutspelets MVP 2020.

Det var dock förståeligt då Hedman spelade med en trasig menisk under hela slutspelet vilket hämmade hans spel.

Under sommaren har dock den svenske stjärnbacken opererats och enligt honom själv ska han inte ha några besvär av skadan inför den nya säsongen som börjar om några veckor.

– Jag känner mig 100 procent igen efter operationen. Jag är fräsch och redo att köra igång, säger Hedman på en pressträff under onsdagen.



Victor Hedman said he was “not my best” in playoffs due to meniscus injury but “no regrets.” Says he’s “100 percent” after surgery. “Fresh and ready to go.” #tblightning pic.twitter.com/GcI2ACRw9g