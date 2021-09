KLART: Det blir Rasmus Dahlins nya kontrakt

Han har varit en av de restricted free agents som fortfarande inte hade hittat någon lösning inför den kommande säsongen.

Men under onsdagen, precis innan Buffalo Sabres inleder sitt träningsläger, har Rasmus Dahlin kommit överens med klubben om sitt nya kontrakt.

Sabres går nämligen ut med att de har tecknat ett treårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong med den svenske backtalangen.

IT’S DONE! 👊



We’ve agreed to terms with Rasmus Dahlin on a three-year contract with an AAV of $6 million.



Details: https://t.co/NqqhKJpHXv pic.twitter.com/yHQMA4WxCL