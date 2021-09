Bobby Ryan har gått klubblös sedan i somras, då kontraktet med Detroit Red Wings löpte ut, men nu får 34-åringen chansen att spela sig till ett nytt avtal med den klassiska NHL-klubben.

Via sitt Twitterkonto meddelade Red Wings under tisdagseftermiddagen att Ryan tecknat ett provspelskontrakt med klubben.

UPDATE: The #RedWings have signed forward Bobby Ryan to a professional tryout. pic.twitter.com/qjMY3ODFy7