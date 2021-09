– Det var kämpigt i början, säger han till klubbens hemsida.

Den odraftade Andreas Wingerli skrev i somras NHL-kontrakt med Colorado, efter flera imponerande säsonger med Skellefteå och ett starkt VM för Sverige.

Efter att ha gått mållös från sin debut i Coloradotröjan sköt han under måndagskvällen två mål för sitt nya lag, när de besegrade San Jose med 7-4 i rookieturneringen i Arizona. Andreas Wingerli blev inte bara tvåmålsskytt - ett av målen var dessutom matchavgörande. Han sköt nämligen 5-4 i slutminuterna - i boxplay.

Wingerli centrade en kedja med Callahan Burke och Alex Beaucage och var nöjd med sin insats efter en kämpig start.

– Det var kämpigt i början, det är mycket mycket nytt att ta in. Liten is och totalt annorlunda hockey än i Sverige. Det är ett helt nytt system vi ska spela där ute också. Men jag kände att jag började hitta rätt under första matchen, och i den andra matchen idag kändes det mycket bättre. Jag kan spela mitt spel lite mer och bli mer bekväm, säger han till Colorados hemsida.

Andreas Wingerli gjorde förra säsongen 28 poäng på 50 matcher i SHL. Hans poängsrekord är 32 poäng, från säsongen 19/20.