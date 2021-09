Anton Wedin hade spelat fyra KHL-matcher utan att hitta nätet.

Men i den femte kom det första målet för Tre Kronor-forwarden sedan flytten till Sibir Novosibirsk.

Wedin får pucken i mittzonen och trampar sedan runt en back och tar sig ut på vänsterkanten innan han snärtar in pucken precis vid målvaktens första stolpe för 1-0 till Sibir.

One puck and two players with one shot?



