Zdeno Chára draftades av New York Islanders 1996 och gjorde sin första NHL-match i karriären i Islanders 1997. Han trejdades dock bort från Islanders 2001.

Nu, 20 år efter att han tvingades lämna klubben, är 44-åringen tillbaka i Islanders då han skriver ett ettårskontrakt Long Island-laget.

#Isles Transaction: The team has agreed to terms with defenseman Zdeno Chara on a one-year contract.https://t.co/RrJtVWH8RQ