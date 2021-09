Leksand hade en succésäsong i fjol och kom trea i SHL:s grundserie, deras högsta tabellplacering på över 20 år.

Men de har inte fått någon optimal start på säsongen 2021/22 men en förlust mot Malmö i premiären och i torsdagens match mot Rögle åkte de på en rejäl smäll då masarna förlorade med hela 5-1.

Efter matchen var tränaren Björn Hellkvist besviken på sina ledande spelare.

– Jag har all respekt för Rögles spelare. Men det håller inte att våra bäst betalda spelare är sämre än deras sämre betalda. Man måste kunna bära upp det lönekuvertet, sade Hellkvist på presskonferensen efter 5-1-förlusten.



”MISSNÖJD MED VAR MAN BEFINNER SIG”

I "Hockeylördag" på C More pratar experten Sanny Lindström om Leksands svaga start och han menar då att han är orolig efter att Björn Hellkvist öppet visar sin frustration så tidigt in på säsongen.



– Det var väl inte så att han hängde ut någon, ingen spelare blir förnärmad över det där, och han har helt rätt i sak. Men att man tvingas göra det här i omgång två innebär att man redan är väldigt missnöjd med var man befinner sig. Inte bara resultatmässigt, säger Sanny Lindström i C More och fortsätter:

– Jag rasar inte på något sätt, men det är anmärkningsvärt att man gör det i andra omgången. Att det redan nu finns de tendenserna är oroväckande för Leksand.

Expertkollegan Staffan Kronwall tycker dock det att det var bra att Leksandstränaren gick ut och satte ner foten offentligt direkt.

– Jag tycker att det är helt rätt av Björn. Jag förstår varför han var kritisk till flera av sina stjärnspelare. Man måste kunna kräva mer av sina bäst betalda spelare, säger Kronwall i C More.



