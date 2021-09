Tidigare i somras har Nikita Gusev uppgets vara nära en återkomst till KHL, där storklubben SKA St. Petersburg bekräftat en dialog med den tidigare KHL-stjärnan.

Men den tidigare vinnaren av KHL:s poängliga ser inte ut att vara beredd att ge upp NHL-drömmen riktigt ännu. Under natten till lördag, svensk tid, stod det klart att 29-åringen tecknat ett provspelskontrakt med Toronto Maple Leafs.

Toronto Maple #Leafs have signed UFA forward Nikita Gusev to a Professional Try Out.



Gusev split his time between NJ and Florida last season, scoring 4 goals and adding 6 assists in 33 games. https://t.co/yXdJ0NYKLb