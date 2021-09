Tyler Bozak hade spenderat hela sin NHL-karriär i Toronto Maple Leafs innan skrev på för St. Louis Blues som free agent 2018.

Redan under sin första säsong i Blues var han med och spelade en viktig roll i att laget lyckades vinna sin första Stanley Cup-titel någonsin.

I somras gick dock det treårskontrakt som han skrev med Blues 2018 ut och därefter har Bozak gått klubblös på NHL:s free agent-marknad.

Nu är det dock officiellt att 35-åringen förlänger sin NHL-karriär och skriver på ett nytt kontrakt med St. Louis Blues. Det nya avtalet täcker endast den kommande säsongen och är värt 750 000 dollar.

BOZIE'S BACK! @bozie42 has agreed to terms on a one-year contract to return to the Blues. #stlblues