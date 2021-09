Mellan 2014 och 2016 var Jimmy Vesey en storstjärna på collegenivå som var hett eftertraktad bland i princip alla klubbar i NHL.

2014/15 sköt han 32 mål och 58 poäng på 37 matcher för Harvard University vilket ledde till en plats i det amerikanska VM-laget. Året därpå stod han för 24 mål och 46 poäng på 33 matcher och vann Hobey Baker Award som den bästa collegespelaren 2016.

Efter att ha vägrat att skriva på för både Nashville Predators, som draftade honom, och Buffalo Sabres, som trejdade till sig hans rättigheter, så gick Vesey ut på öppna marknaden som en free agent 2016. Nästan alla NHL-klubbar kämpade då om att få den unge forwardens signatur på ett kontrakt och till slut blev det New York Rangers som vann dragkampen.

När Jimmy Vesey väl äntrade NHL så lyckades han dock inte leverera på den nivå som förväntades av honom. Hans bästa säsong i Rangers var 17 mål och 35 poäng innan han trejdades till Buffalo Sabres, som han tidigare vägrat sajna för, efter tre år i "The Big Apple". Vesey hade det dock tungt i Buffalo och fick lämna.

Förra året skrev han då på för Toronto Maple Leafs men trejdades sedan till Vancouver Canucks. I slutändan var den förra säsongen hans sämsta i NHL-karriären då han endast stod för fem mål och tio poäng på 50 matcher.

28-åringen har därefter fått gå klubblös ända sedan free agent-marknaden öppnade i juli och det var oklart om han ens skulle få någon ny chans i världens bästa hockeyliga.

Under tisdagskvällen stod det dock klart att han får chansen att bevisa sig hos New Jersey Devils då de skriver ett tryout-kontrakt med Vesey.

#NEWS: We have signed Jimmy Vesey, Mark Jankowski and Tyler Wotherspoon to PTO contracts. https://t.co/RG7gch337i